Tramvia a Pisa: incontro positivo tra Michele Conti e Matteo Salvini

di Gabriele Masiero

PISA

Faccia a faccia ieri a Roma tra il sindaco Michele Conti e il ministro delle infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, per parlare del progetto della tramvia a Pisa, per il quale il Comune ha già presentato domanda per partecipare al bando ministeriale destinato al trasporto rapido di massa. Un progetto che Conti non ha esitato a definire più volte "strategico per la mobilità cittadina che collegherà i principali punti di interesse del territorio".

E a giudicare dalla foto postata sulla pagina Facebook del primo cittadino, l’incontro deve essere andato bene: l’immagine pubblicata ritrae infatti i due interlocutori sorridenti e distesi segno che probabilmente anche il leader della Lega ha offerto rassicurazioni sull’attenzione che il governo riserverà al progetto pisano sottoscritto anche dal Comune di San Giuliano Terne, per dotare il territorio di un’infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile sia sotto il profilo finanziario che ambientale.

Conti e Salvini hanno poi parlato del potenziamento del Canale dei Navicelli, opera strutturale per lo sviluppo della cantieristica a Pisa, per cui i primi 10 milioni di euro sono già stati accreditati dal Governo al Comune di Pisa, come previsto dall’emendamento al decreto infrastrutture, per le opere di palancolatura dell’idrovia relativamente al primo lotto di lavori di rafforzamento delle sponde. Un intervento necessario, e sollecitato già durante la presidenza di Salvatore Pisano alla Port Authority, che consentirà anche di garantire nel tempo un fondale adeguato dei navicelli per consentire alla cantieristica di far transitare direttamente via mare anche le imbarcazioni di grande stazza.

Per completare questo tipo di interventi sono attesi altri 20 milioni di euro da suddividere in due annualità e completare il rafforzamento degli argini del canale impedendo il fenomeno degli insabbiamenti.

Infine, fanno sapere da Palazzo Gambacorti, nel corso della riunione con Salvini il sindaco ha parlato del Pinqua e, in particolare, "dell’ottimo risultato che sta portando avanti la città che è risultata vincitrice di due finanziamenti del bando per la qualità dell’abitare: due interventi, ciascuno per il valore di 15 milioni di euro, per la riqualificazione edilizia di 245 alloggi di edilizia pubblica residenziale a Porta a Lucca e Pisanova: nel primo caso saranno riqualificati alloggi ed edifici popolari tra via Rindi e via Piave (per un totale di 137 appartamenti), ma anche il percorso turistico da via Pietrasantina a piazza Manin, nel secondo i lavori interesseranno 108 abitazioni.