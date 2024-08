Tragico scontro frontale nella notte, muore un 61enne. Due feriti

San Giuliano Terme (Pisa), 15 agosto 2024 - Tragedia nella notte tra il 14 e il 15 agosto sulla via provinciale Calcesana, arteria importante del territorio. Intorno alle 22 si sono scontrate una moto e un’auto. Un incidente frontale, sembra da una prima ricostruzione, nel quale ha perso la vita un pisano del 1961 alla guida di una Peugeot. Altre due le persone ferite trasportate in ospedale. Inutili purtroppo i soccorsi per l'automobilista che è deceduto in strada. Sul posto, oltre all'ambulanza della Pubblica assistenza di Pisa, anche i mezzi delle Misericordie di Vicopisano e Mezzana. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Migliarino.