Tra Magia, mistero e... benessere. Entra nel vivo la summer edition

Magia d’estate. Tra sogno magia e benessere torna a Pisa in versione estiva giunta alla 41esima edizione, che nel weekend vedrà gli stand aperti con orario continuato dalle 15 alle 23 quindi con possibilità di restare in fiera anche per un veloce pasto grazie agli street food presenti anche con cucina vegana e vegetariana. Un evento è nato nel lontano 1987 sotto il marchio di Tra sogno Magia e Mistero, mostra itinerante di artisti surrealisti, metafisici ed espressionisti a cui si affiancarono importanti parapsicologi, ormai scomparsi, come Ugo Dèttore, Emilio Servadio, Massimo Inardi popolare come il campione incontrastato del Rischiatutto. L’incontro, quasi fortuito, con i parapsicologi dell’epoca, dette l’input per realizzare tre anni dopo il primo evento di parapsicologia e di esoterismo europeo: analoghe rassegne sono nate successivamente, ma Tra Sogno Magia e Mistero è l’unico evento ancora in vita in Italia. Dal 1999 le tematiche trattate all’interno della rassegna italiana si sono arricchite di nuovi contenuti, dall’ufologia allo sciamanesimo, alla ritualistica, dalle discipline orientali, al benessere psico-fisico, alle discipline olistiche grazie alla presenza di associazioni di promozione della cultura giapponese, tibetana e indiana che hanno ampliato gli argomenti fino ad avere le caratteristiche attuali, ivi incluso la modifica del marchio in Tra Sogno Magia e Benessere. Pur fedele alle origini delle scienze esoteriche, la manifestazione, si è orientata, negli anni verso le fiscipline olistiche: arti per la salute come il tui na, il ku nye, lo shiatzu, l’ayurveda, e le varie discipline, dalla meditazione, al tai chi, allo yoga. E ancora magnetoterapia, cristalloterapia, la cromoterapia, la pranoterapia, la terapia del suono, l’ipnosi regressiva, il rebirthing, i fiori di bach, la floriterapia, la cosmesi naturale, l’erboristeria. A Tra Sogno Magia e Benessere, accanto alle discipline olistiche, orientali e bionaturali, troviamo anche l’editoria specializzata, l’artigianato internazionale e orientale, l’ethnic style, le arti divinatorie. Il tutto arricchito da incontri pubblici di seminari workshop e conferenze. er ulteriori informazioni in particolare sul programma si consiglia la visita del sito www.alteregofiere.com, www.facebook.com/TraSognoMagiaBenessere?locale=it_IT o telefonare ai numeri 333.3405845 e 333.4317972.