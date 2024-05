Toto-allenatore e direttore sportivo. Gioco ad incastri & effetto domino

di Michele Bufalino

PISA

Telefonate, incastri e un effetto domino. Per direttori sportivi e allenatori. Il Pisa si ritrova, in questo momento, appeso anche ad alcune situazioni. Come quella che coinvolge Renzo Castagnini come possibile successore di Stefano Stefanelli. Il diesse del Brescia, in scadenza, ha avuto al raggiungimento dei playoff il rinnovo automatico, che scatterebbe il prossimo 30 giugno, e dovrà confrontarsi con Cellino nei prossimi giorni. Ore di riflessione, secondo la stampa bresciana e, in caso di separazione, il Brescia potrebbe virare su Pasquale Foggia. A quanto emerge comunque Castagnini sta aspettando Cellino e il Pisa attenderà di capire quale sarà il suo futuro. Anche per Giuseppe Magalini la questione si fa più complessa. C’è grande concorrenza per lui, una su tutti è la Spal che vorrebbe il direttore del Catanzaro, ma anche lo Spezia, se si separerà da Macia. I nomi, per il momento, restano questi, con Mattia Baldini della Sampdoria ancora nella ristretta rosa di nomi per il post Stefanelli. Altra questione da decidere è quella legata all’allenatore. La Fiorentina infatti preferirebbe in prima battuta Raffaele Palladino per la panchina, mentre ad Aquilani il ruolo di outsider. Di conseguenza il tecnico del Pisa non sarebbe più la prima scelta per i viola. Anche in questo caso decisivi saranno i colloqui della dirigenza della Fiorentina dopo la finale di Conference League di domani sera.

Per Aquilani però ci sarebbe anche il Sassuolo che pare intenzionato a provare ad affidargli la panchina. La società nerazzurra vuole risolvere entrambi i nodi direttore e allenatore il prima possibile, ma non sarà possibile se non prima della prossima settimana, quando Knaster incontrerà personalmente anche lo stesso tecnico nerazzurro. Solo a quel punto si capirà se Aquilani si libererà col Pisa, se sarà invece la società nerazzurra a volersi separare dall’allenatore e quindi a guardare altrove. I contatti però con Paolo Zanetti, finora non smentiti, così come con altri potenziali allenatori, vedono il Pisa impegnato a non farsi cogliere impreparato dall’eventuale addio con Aquilani. Infine il calciomercato. La salvezza dell’Udinese dovrebbe permettere ai bianconeri di riscattare Lorenzo Lucca per 8 milioni di euro. Un tesoretto che, dovrebbe diventare realtà, il prossimo 15 giugno, quando le società comunicheranno l’esito dei riscatti dei prestiti. Anche Sibilli, dopo la salvezza col Bari, ha deciso di rimanere in Puglia. Il suo cartellino sarà riscattato per 700 mila euro. "Scelgo il Bari, penso che il mio ciclo a Pisa sia finito. Dopo 3 anni in maglia nerazzurra pensavano che non servissi più alla causa - ha dichiarato Sibilli in una intervista per il Corriere dello Sport -. Sogno di vincere la B con questa squadra, avendo perso anche io una finale playoff". Futuro delineato quindi per l’attaccante che non dovrebbe rientrare a Pisa al termine della stagione.