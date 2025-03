Toscana Artigiana, vetrina al Galilei

PISA

Si chiama "Toscana artigiana" la campagna di comunicazione in corso negli aeroporti di Pisa e Firenze per coinvolgere i milioni di turisti che vi transitano invogliandoli a scoprire le eccellenze dell’artigianato toscano. A finanziarla il consiglio regionale nell’ambito del progetto "Vetrina dell’artigianato toscano", finalizzato a promuovere i prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale negli spazi espositivi in luoghi ad alta affluenza. La campagna è stata realizzata da Fondazione Sistema Toscana con la collaborazione di Toscana Aeroporti e col supporto di Artex ed è stata presentata al "Galilei" dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, e dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Francesco Torselli, promotore dell’iniziativa quando era ancora consigliere regionale, il direttore della comunicazione di Toscana Aeroporti, Federico Barraco, e Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana. Sugli schermi posizionati nei due scali, dal giugno scorso, scorrono brevi video immersivi dedicati a 10 distretti artigianali toscani (Alabastro di Volterra; Ceramica di Montelupo; Coltelleria di Scarperia; Ferro battuto di Pienza; Terracotta dell’Impruneta; Marmo di Carrara; Panno di Casentino; Fonderia Artistica di Pietrasanta; Scagliola di Pontassieve) con clip da 10 secondi ciascuna pensate per mostrare il valore e bellezza di questi mestieri. "L’iniziativa - ha spiegato Mazzeo - nasce con i risparmi dei costi della politica. La Toscana, terra di arte e di cultura, è anche terra di grande artigianalità che ci ha fatto conoscere al mondo". Per Torselli la campagna pubblicitaria, che proseguirà fino al 31 maggio e costa 50 mila euro, "è una bella pagina di politica nella quale si è saputo fare squadra per valorizzare un tesoro della nostra regione". "Gli aeroporti di Pisa e Firenze - ha aggiunto Barraco - sono la naturale porta d’ingresso alla Toscana e i viaggiatori di oggi sono sempre più interessati a vivere un’esperienza autentica del territorio". "Fondazione Sistema Toscana - ha concluso Palumbo - ha ideato il progetto e curato ogni fase della campagna. L’idea intende promuovere l’artigianato toscano, e agganciare le possibilità di spesa di turisti, il cui 30% del budget è in genere dedicato all’acquisto di beni e souvenir". La scelta delle 10 filiere è stata realizzata con il supporto di Artex.