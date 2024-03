Tornano i "Dialoghi sulla public history"

Domani alle 17.30 alla Domus Mazziniana di Pisa (Via M. d’Azeglio 14, Pisa), l secondo incontro del ciclo di Dialoghi sulla Public History, promosso da Università di Pisa (Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere), Associazione Italiana di Public History, Centro Interuniversitario per la ricerca e lo sviluppo della public History, Società Toscana di Scienze Naturali e dalla stessa Domus Mazziniana.

Nel corso di questo appuntamento, Alma Poloni, Gian Luca Fruci e Dario Nardini dialogheranno su “Le rievocazioni storiche: tra feste popolari e public history”; interverranno Roberta Benini, Fabio Dei, Caterina Di Pasquale e Federico Eligi; a moderare, Francesca Baldassari.Il tema delle rievocazioni storiche negli ultimi decenni ha riscosso un successo crescente, sia in Italia che all’estero; le radici di questi eventi affondano nell’antica tradizione delle feste storiche urbane, incentrate su competizioni legate alla suddivisione del territorio in contrade (il modello più noto è il Palio di Siena, ma ance il nostro Gioco del Ponte), ma a partire dalla fine del Novecento si è innestato un elemento di novità: il modello americano e nordeuropeo dell’historical reenactment o del "passato vivente", imperniato sulla messa in scena di battaglie e altri eventi storici, realizzata con il massimo grado di accuratezza sia nella ricostruzione sia nell’immedesimazione da parte degli attori.L’incontro si terrà in presenza a Pisa e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Domus Mazziniana.