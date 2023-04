Torna lo Street Food Festival A Cascina tre giorni di delizie per riportare la gente in centro

Tutta l’Italia e le sue delizie in Corso Matteotti a Cascina: il 13, 14, 15 e 16 aprile torna lo Street Food Festival, che porta i profumi e i sapori delle specialità gastronomiche da nord a sud, protagoniste di una festa "da leccarsi i baffi". L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Cascina e Confesercenti Toscana Nord, prosegue l’ampio ventaglio di appuntamenti che da settembre in poi hanno reso il centro storico un teatro a cielo aperto, dove attori e scenografie hanno spaziato nei generi più diversi. "Presentiamo questa bella occasione per Cascina- ha introdotto la presentazione l’assessora al commercio Bice Del Giudice- che rientra tra le proficue iniziative finalizzate alla valorizzazione del nostro centro cittadino, che con la sua struttura di portici e ampi spazi si presta ad essere area ideale per questi eventi". Intrattenimento per i bambini, uno spazio dedicato all’artigianato, e poi naturalmente il vero protagonista il cibo: stands aperti dalle 18 il giovedì e venerdì, mentre sabato e domenica dalla mattina alla tarda serata.

"L’organizzazione dell’iniziativa comporta una serie di adempimenti burocratici che sono stati realizzati grazie al supporto della macchina amministrativa- ha affermato Simone Romoli di Confesercenti- è una sinergia che ci ha permesso di mettere a fuoco una serie di appuntamenti che rappresentano una sfida a cui lavoriamo da diversi mesi, e ce ne saranno altri, per valorizzare la zona commerciale". Emanuele Mazzoni dell’organizzazione Street Food Festival ha ricordato alcune delle delizie gastronomiche che si potranno assaporare girando tra i tredici banchi, molti dei quali gluten free per permettere anche ai celiaci di godersi l’evento: "si spazierà dalla pizza fritta napoletana, agli arancini e cannoli siciliani, e poi polenta, bombette pugliesi, lampredotto fiorentino, e molto altro- ha ricordato Mazzoni- e, sperando in un meteo clemente, il giovedì e venerdì si potrà cenare all’aperto". "Il corso di Cascina è interamente pedonale e si adatta perfettamente ad ogni tipo di evento- ha affermato il sindaco Michelangelo Betti- insieme ad appuntamenti di vario genere, lo street food è un forte richiamo, ma chi viene trova anche altro, e l’indirizzo che vogliamo dare è quello di creare un’attrazione facile come quella del cibo, per portare persone nel centro storico". Nella conferenza stampa si è anche sottolineato come la collaborazione ed il lavoro capillare degli uffici abbia permesso nei mesi scorsi la realizzazione con successo di una carrellata di momenti importanti per la città, a cui non solo i cascinesi sono intervenuti con entusiasmo.

Alessandra Alderigi