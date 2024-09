Torna la tradizionale "Festa degli Scalzi"

Torna per la sesta edizione sul Viale delle Piagge la "Festa degli Scalzi", l’appuntamento diventato ormai una tradizione autunnale del quartiere di San Michele, che vede in primo piano il senso di appartenenza ad una comunità, lo sport e momenti di riflessione. Inaugurata ieri, con il Patrocinio del Comune di Pisa e della società Port Autority, in collaborazione con Fondazione Pisa, Centro Studi Arnopolis, Comitato Le Piagge, Teatro Verdi di Pisa, Ordine dei Giornalisti della Toscana, Parrocchia di San Michele degli Scalzi, la festa proseguirà fino a lunedì 30. Molte le iniziative in programma che abbracciano sia temi di grande attualità, che momenti ludici come il coinvolgente concorso di Poesia "Vernacolo Piccante", oggi pomeriggio alle 17,30 al centro espositivo Sms, giunto all’ottava edizione, promosso dagli Amici di Massimo Biagi, dalla delegazione pisana dell’Accademia del Peperoncino, dalla Rivista Er tramme e dal Crocchio Goliardi Spensierati.

Un appuntamento molto atteso sarà, dopo il successo dello scorso anno, la Cena in Giallo, questa sera alle 20 sempre all’Sms, con i colori del San Michele, un momento conviviale dove i commensali provvederanno a portare le pietanze rigorosamente in tonalità di colore.

Domani alle 10,30 nella Chiesa di San Michele degli Scalzi sarà celebrata la Messa solenne presieduta da Don Tiziano Minnucci con la partecipazione dei rappresentanti della Polizia di Stato e della Magistratura di San Michele.

La festa è anche un modo per celebrare San Michele, che nella tradizione cristiana ricorda l’origine ed il significato della "Perdonanza", come valore di fede, simbolo salvezza dalle insidie dell’era moderna. Lunedì chiusura dei tre giorni alle 10.30 nella Sala cerimonie del Museo navi antiche, con la quinta edizione del Premio Nazionale Giornalismo Sportivo San Michele – Città di Pisa, un evento inserito nella Settimana Europea dello Sport, dedicato quest’anno alla disciplina sportiva della Canoa, ospite d’onore dell’evento, Giuseppe Abbagnale, presidente Federazione Italiana Canottaggio, presente l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa. Durante tutte le giornate della festa sul Viale delle Piagge saranno come sempre presenti stand gastronomici e altri dedicati alla salute e al benessere.

A.A.