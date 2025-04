Torna la sfilata dei commercianti dei commercianti a Pontasserchio

Pontasserchio (San Giuliano Terme), 23 aprile 2025 – Ritorna con un nuovo format “Il CCN Sfila”, l'attesa sfilata di moda organizzata dai commercianti del Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme e Confcommercio Provincia di Pisa, con il contributo di Todisco Group e Cassa di Risparmio di Volterra, la collaborazione di Al.So Eventi e il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme. Sarà una giornata arricchita da musica, spettacoli e animazione pensati per tutte le età quella di venerdì 25 aprile al Parco della Pace di Pontasserchio, nell'ambito dell'Agrifiera, dove lo spettacolo di moda sarà al centro di una serie di iniziative ideate dal Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme. L'appuntamento fashion dà ufficialmente il via agli eventi promossi dall'associazione che conta oltre 100 attività aderenti sull'intero territorio comunale. “Siamo convinti che sarà una bella giornata dove saranno protagonisti i negozi di vicinato” afferma il presidente del Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme Stefano Ferrini “Un'importante occasione di promozione per le attività del paese e allo stesso tempo per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza degli acquisti nei negozi del territorio”. “Un'iniziativa che valorizza il cuore pulsante del nostro territorio, ovvero i negozi di prossimità. Oltre ad essere un evento di moda e di spettacolo questa è un'occasione per riconoscere l'importanza del commercio e delle relazioni sociali che è in grado di alimentare, un plauso al Ccn e a Confcommercio per il concreto sostegno che dimostrano alle realtà produttive del nostro territorio” dichiara l'assessora con delega allo Sviluppo economico del Comune di San Giuliano Terme Angela Pisano. “Una bellissima iniziativa che ha un duplice obiettivo: promuovere una manifestazione piacevole, quest'anno nello straordinario contesto dell'Agrifiera e sensibilizzare gli acquisti nei negozi di vicinato” le parole del referente sindacale di Confcommercio Pisa Luca Pisani “grazie a tutte le attività che si mettono in gioco e che contribuiscono al successo dell'evento”. Ad aprire “Il CCN Sfila” alle 15 l’energia della scuola di danza Ciclone Latino, che emozionerà il pubblico con esibizioni di balli caraibici. Alle 16.30, l’intrattenimento musicale di Alessandro Ciardelli, in un susseguirsi di emozionanti performance. Alle 17 il momento più atteso con la sfilata di moda che vedrà protagoniste le attività “Il Fiocco”, “Tunnel” e “Rina&Valeria”, che sfileranno in passerella fino alle 19 presentando le loro collezioni per la primavera-estate 2025. Anche dopo il tramonto il divertimento è assicurato dalle 21 con la musica dal vivo e le esibizioni del Gruppo Stranamore, seguite dalla performance dei Wonder Sound e del chitarrista Oscar Bauer, che accompagneranno il pubblico fino a sera inoltrata.