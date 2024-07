Torna la "Notte Blu" a Tirrenia. Ci sarà anche il Festival dello sport

Ritorna un grande appuntamento a Tirrenia. Per il dodicesimo anno ecco la Notte Blu, il magico evento tra shopping, divertimento e musica, che andrà in scena venerdì 19 luglio. Quest’anno con una interessante novità. A rendere infatti indimenticabile l’edizione di quest’anno il Festival dello Sport. Un’intera area in viale del Tirreno infatti ospiterà società sportive, palestre e associazioni offrendo a tutti (dalle 19 a mezzanotte) la possibilità di cimentarsi nelle varie discipline, parteripare a incontri e workshop dedicati. Virgilio Ruglioni, tra gli organizzatori della manifestazione, esprime grande soddisfazione: "Quest’anno oltre alla musica con i palchi dislocati su tutta Tirrenia ci sarà la possibilità di cimentarsi in tanti sport da provare in piazza - dichiara Ruglioni -. In più ci saranno anche gli ospiti di Striscia la Notizia. Sarà una festa per le famiglie, una festa per tutti".

A fargli eco il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli: "La notte blu per me ha un significato praticolare perch* fu uno dei primissimi eventi promossi e organizzati. È stata la notte che diede il via alle iniziative di Confcommercio - afferma Pieragnoli -. Merito anche dei commercianti che hanno sempre creduto a questa iniziativa con grande partecipazione della comunità del litorale". L’assessore allo sport Frida Scarpa parla di rilancio dello sport sul litorale: "Il Comune ha supportato questa iniziativa perché dobbiamo rilanciare lo sport anche sul litorale - chiarisce l’assessore -. Abbiamo coniato lo slogan ‘Pisa città d’arte vista mare’ e vogliamo onorarlo appieno. Siamo contentissimi di poter passare una festa e un festival estivo così ricco, in attesa della notte bianca dello sport che si svolgerà a settembre".

Alla presentazione della Notte Blu, svoltasi al Tirrenia Doc Cafè, erano presenti anche Federico Fontani del Sip, Luca Ravagni di Confcommercio Litorale Pisano e Giacomo Gozzini, delegato Coni di Pisa: "Tirrenia è un posto molto importante per lo sport ospitando il centro di preparazione olimpica. Speriamo diventi un appuntamento fisso la festa dello sport e ci piacciono le collaborazioni". L’evento di quest’anno è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, realizzato in collaborazione con ItsTime e CollEventi, grazie al contributo di Sib – Sindacato Italiano Balneari e degli sponsor Concessionaria Gruppo Scotti, Residence L’Incanto di Boccadarno e Bagno Maddalena.

Tra musica live ed occasioni di shopping la Notte Blu animerà il cuore pulsante di Tirrenia, con un’imperdibile anteprima dalle 18: il mercato straordinario a cura di Fiva Confommercio Pisa in piazza Belvedere e via dei Fiori. A partire dalle 19.30 musica, dj set e live show daranno vita a un vero e proprio spettacolo per le strade di Tirrenia e nei quattro palchi dislocati tra viale del Tirreno, piazza Belvedere e l’area di Ciclilandia. Il palco centrale (dalle 21) vedrà l’esibizione di Sergio Friscia, special guest della Notte Blu, attore, showman e conduttore, volto noto di Striscia La Notizia e di numerosissimi programmi tv, pronto a far divertire e ballare il pubblico con i più grandi successi musicali degli anni ‘80 e ‘90, insieme al live music show di Claudia Vi. Non mancherà il divertimento per i più piccoli grazie al teatrino per bambini, giochi in legno, trampolieri e spettacolo del fuoco.

Michele Bufalino