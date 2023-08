Torna la Fiera di San Casciano: Tradizione, cultura e territorio di Cascina

Torna in grande stile la storica Fiera di San Casciano, dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. Presentata ieri al Comune di Cascina, dall’11 al 15 agosto la frazione proporrà una serie di eventi adatti a tutti, dai più piccoli agli anziani, con le immancabili tombole del 13 e del 15 che metteranno in palio ricchi premi. "Quest’anno l’appuntamento con la Fiera di San Casciano diventa ancora più significativo, perché si tratta di una vera e propria ripartenza dopo il Covid. C’è la soddisfazione di veder tornare un appuntamento tradizionale dell’estate cascinese, come amministrazione comunale abbiamo dato il nostro patrocinio", commenta il sindaco Michelangelo Betti. "Va dato merito a chi si è reso disponibile a ricostituire e rafforzare il comitato fiera con un’operazione ambiziosa, visto che dai tre giorni tradizionali questa volta la Fiera si estende a 5 giornate. Ci saranno anche eventi e momenti diversi da quelli più consueti: a fianco della tradizione, troveremo momenti di intrattenimento in grado di attrarre anche un pubblico diverso". Un lavoro importante portato avanti dal comitato fiera, rinnovato, pieno di idee e volenteroso di rilanciare al meglio una manifestazione attesissima tra i cittadini cascinesi.

"La ripartenza per noi ha voluto dire ripartire proprio da zero", sottolinea Luca Posarelli, presidente del comitato Fiera. "I paesani hanno risposto alla grande al nostro appello e oggi l’assemblea è formata da circa 35 persone: questo si traduce poi nella ricchezza del programma della manifestazione, con 5 giorni invece dei tre classici. Ci sono tante novità rispetto al passato e una grande voglia di partecipare da parte di tante associazioni: avremo la corsa podistica, gli spettacoli preserali, il K-pop, la visita guidata-teatrale alla Pieve, l’agility dog e molto altro ancora. Restano i tradizionali caratteri della Fiera come la cena inaugurale, l’esposizione degli animali della fattoria e dei trattori d’epoca, i mercati e le tombole, sempre molto partecipate". "Nella nostra rassegna estiva non poteva mancare la Fiera di San Casciano, che torna in veste ampliata rispetto alle edizioni pre-Covid", ha concluso Bice Del Giudice, assessora alla cultura.

"Ci sarà spazio per la valorizzazione delle tradizioni, della cultura enogastronomica del territorio e del patrimonio storico-artistico, con la visita guidata delle bellezze della frazione".

Giulia De Ieso