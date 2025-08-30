Torna la Festa Medievale di Vicopisano, il programma e le informazioni

Vicopisano, 30 agosto 2025 - Il 6 e 7 settembre 2025 torna a Vicopisano la Festa Medievale, giunta alla sua ventottesima edizione e organizzata dall'associazione omonima, il cui presidente è Giampiero Nesti. Due giornate in cui il borgo fortificato da Filippo Brunelleschi si trasforma in un affascinante scenario medievale, con spettacoli, musiche e atmosfere capaci di coinvolgere e trasportare i visitatori in un’altra epoca. La manifestazione inizierà sabato 6 settembre alle 17 e domenica 7 settembre alle 16, quando si aprirà il “Medioevo dei bambini e delle bambine”, con spettacoli, giochi e laboratori dedicati ai più piccoli. Il programma (disponibile su www.festamedievalevicopisano.it e www.comune.vicopisano.it oltreché sui relativi social) prevede spettacoli di grande impatto scenografico: duelli tra cavalieri e armigeri, giochi di bandiere, dimostrazioni di falconeria, spettacoli di fuoco, concerti medievali rock, giullari e musici itineranti, oltre a laboratori di scherma e giocoleria, danza aerea, mestieri antichi, prove di tiro con arco e balestra ecc. Alle 20 di entrambe le giornate il borgo sarà attraversato dal corteo storico con bandiere, musici e figuranti. Alle 20.30 la cena medievale in Piazza del Pretorio – già esaurita in entrambe le serate – mentre numerose taverne resteranno aperte in tutto il borgo, offrendo piatti gustosi e sapori ispirati alla tradizione. Un aspetto unico della Festa è l’ambientazione immersiva: Agli ingressi gli euro vengono cambiati in grossi pisani, le strade si accendono di fiaccole, i figuranti popolano vicoli, chiassi e piazze. La cura di ogni dettaglio contribuisce a rendere l’esperienza coinvolgente, suggestiva e capace di restituire la sensazione autentica di trovarsi nel cuore del Medioevo. Il Complesso della Rocca fortificata da Brunelleschi, la Torre del Soccorso e il Camminamento saranno aperti con visite guidate anche in notturna, fino alle 23, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini. L’ingresso alla Festa è di 7 euro (gratuito fino a 11 anni). Per chi ha prenotato la cena medievale l’ingresso è già compreso. È attivo un servizio di bus navetta gratuito dal parcheggio di Piazza Comunardo Ferrucci a Piazza Cavalca. La direzione artistica è. come sempre, affidata a Martina Favilla e ad Antitesi Teatro Circo. Per informazioni: 050 796581 e348 5110315. Per la Rocca: 050 551285, [email protected] e www.vicopisanoturismo.it