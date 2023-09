Torna il movimento arancione: "Studio e approfondimento. Da qui partiranno proposte"

"La città delle persone" dà il via alla campagna di tesseramento della nuova associazione, ex lista civica guidata da Paolo Martinelli alle passate elezioni. Sono passati 123 giorni dal ballottaggio che aveva visto uscire sconfitto il candidato sindaco del centrosinistra. Sono dunque 4 mesi, in cui però "La città delle persone", non ha disperso né entusiasmo né le energie raccolte durante la campagna elettorale. Le stesse energie che ora saranno direzionate tutte sulla neonata associazione che proprio ieri, all’Open Pi di piazza Vittorio Emanuele (sede di molti incontri politici elettorali della lista) ha dato il via al tesseramento con un aperitivo fatto in compagnia di chi ha sostenuto e ha accompagnato il "movimento arancione" nella lunga campagna elettorale della scorsa estate.

"In tanti dopo le elezioni mi avevano contattato chiedendomi come potersi impegnare – spiega Paolo Martinelli davanti alla fila di amici e attivisti in coda per firmare -. L’obiettivo è quello di strutturare un gruppo fatto di tante persone che hanno portato avanti la campagna elettorale e metterlo a supporto del lavoro dei consiglieri comunali". La lista civica ’La Città delle Persone’ aveva raggiunto il 6,7% dei voti, esprimendo 2 consiglieri comunali, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, più un terzo, rappresentato dal candidato sindaco Martinelli. Una scelta, quella di costituirsi associazione, che già era stata presa ad agosto, quando i tre consiglieri avevano deciso di fondare la nuova associazione. "L’idea è quella di aprire le attività consiliari alla città riseminando un po’ di cultura politica e guardando oltre l’operatività del consiglio comunale, organizzando così quel civismo che si riconosce nel centrosinistra" aggiunge Martinelli. Al momento dell’iscrizione è possibile scegliere un’area tematica a cui dedicare (in maniera facoltativa) il proprio impegno politico. Una scelta fatta in base alle proprie competenze: "Ci siamo organizzati attraversato sei gruppi tematici che riprendono i gruppi delle commissioni consiliari – spiega Paolo Martinelli -. L’obiettivo è quello di lavorare a supporto dei consiglieri a partire dallo studio delle questioni, ma anche per raccogliere idee proposte e interpretazione di quello che viene dibattuto in commissione e poi in consiglio".