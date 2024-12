Torna il commissario Pelletti: un libro natalizio per sostenere i bambini in Etiopia

di Antonia Casini

Una copertina rossa, un poliziotto dai grandi baffi e la cagnolina Prugnina. Torna per questo Natale "Il commissario Pelletti. Tre misteri da risolvere" (Pacini Editore) con le storie di nonna Lela (Daniela Marazzini) e i disegni di Fabio Leonardi, ieri realizzati in diretta al Museo della Grafica dove è stato presentato in anteprima il volume dedicato alla piccola Marianeve. È l’ottavo della serie che sarà distribuito domani (sabato 21 dicembre) in abbinamento gratuito con "La Nazione" nelle edicole di Pisa e provincia. È consigliata la prenotazione. Volumi che negli anni hanno contribuito a costruire quattro scuole e una biblioteca in Etiopia, "un progetto rimasto nel cuore dei bambini" che ieri mattina hanno animato Palazzo Lanfranchi. Ad ascoltare le favole lette dal Gruppo Laav, Letture ad alta voce, con Alessandra Manfredini, Ombretta Mariotti e Daniela Bertini, c’erano due classi accompagnate dalle maestre: la V A primaria "Nicola Pisano", istituto comprensivo "Fibonacci", e la I della " Zerboglio" ic "Fucini". Un evento in collaborazione con il Comune di Pisa (in particolare l’assessore Riccardo Buscemi) e il Gruppo missioni in Africa con la referente per Pisa Patrizia Landucci che ha ricordato l’importanza dell’appuntamento ormai annulae. Daria Sangalli e Monica Toconaz hanno ideato tanti regali per i bimbi, sempre a sostegno dell’iniziativa.

Dopo il saluto dell’assessore Buscemi, che ha ringraziato la famiglia di Marianeve e la piccola stessa, Patrizia Alma Pacini ha ricordato quanto la lettura sia fondamentale. Leonardi ha disegnato in diretta il "suo" commissario Pelletti insieme alla cagnolina, "il bassotto dal pelo lungo, incrociata con chissà quante razze, preziosa aiutante". Quindi, la parola a chi ha appoggiato fin dall’inizio questa nuova pubblicazione, come il presidente del Parco San Rossore, Lorenzo Bani, che ha invitato, come sempre, gli alunni a visitare la tenuta ed Elisa Cascio di Farmacie comunali Pisa che ha detto: "Leggere aiuta le persone a diventare grandi". Poi, Armando Varini, molto legato a Pisa e a tutti gli eventi che la valorizzano. Michele Pellegrini (Mc Promo) ha già confermato l’adesione per il prossimo anno. Così come il direttore Aci Pisa Francesco Bianchi che ha ribadito con convinzione la partecipazione. Paolo Pelosini (Studio Pulina Exclusive Interiors) ha sottolineato il "messaggio" fondamentale che il libro veicola. In platea ad ascoltare e incontrare i più piccoli, anche il direttore generale di Alfea, Emiliano Piccioni, e il dottor Filippo Menchini Fabris di Elettra Mfg srl. Mariano Bizzarri Ollandini ha chiesto proprio ai bimbi che cosa rimarrà loro di questa esperienza. "Il ricordo di Marianeve", la loro risposta.

Un viaggio reso possibile da tanti sostenitori: Belvedere, Banco Popolare di Lajatico, Farmacie comunali, Parco di San Rossore, Alfea, Automobil club Pisa, Pubblica assistenza di Pisa, Ati Invest, Guardie di città, Gt Auto, Elettra Mfg srl, Mc Promo, Devitalia, Pharmanutra, Carla Viegi, Pulina Exclusive Interiors, Casaubimaior.it, Nesti Auto, Anita, Bagno Laura, Cral Gruppo Acque, Collegio geometri Pisa, Sindacato italiano Balneari, Paim, Armando Varini, I Vecchi Sapori.