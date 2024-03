Titina Anconetani, il nipote: “Sei stata importante. Ci mancherai, ciao nonna”

Pisa, 24 marzo 2024 – La morte di Titina Anconetani ha suscitato il cordoglio di parenti, amici e addetti ai lavori per una figura importantissima nella storia calcistica e cittadina di Pisa. A darne notizia è stato il nipote Matteo Anconetani con un post su Facebook: "Non siamo mai pronti a dare un addio - scrive - Sono felice di essere riuscito a organizzarti la festa dei 100 anni. Sei stata una donna molto importante per la nostra famiglia sia nei momenti d’oro sia nei momenti difficili. Ci mancherai. Ciao Nonna". Poi Matteo si rivolge a tutti coloro che hanno espresso vicinanza: "La mia famiglia ringrazia tutto il popolo neroazzurro che in queste ore ci ha dimostrato un affetto incredibile". Vicinanza e cordoglio espressi anche dalla società nerazzurra sui propri canali ufficiali, unendosi ai messaggi inviati da ex giocatori e importanti figure del mondo del calcio. "Il Pisa Sporting Club si unisce al cordoglio per la scomparsa della signora Titina - è la nota della società nerazzurra -, protagonista per molti anni della storia del nostro club al fianco del presidente Romeo Anconetani. Ai figli e ai nipoti della signora Titina giungano le più sentite condoglianze in questo doloroso momento". Commosso anche il messaggio del sindaco Michele Conti, a nome della città. Proprio Conti aveva presenziato alla festa per il centenario della vedova Anconetani e conferito la cittadinanza onoraria al presidentissimo, approvata sempre lo scorso novembre dal consiglio comunale. "Ho avuto il piacere di consegnare un mazzo di fiori alla signora Titina per i suoi 100 anni - ha detto il sindaco Conti -. Solo qualche settimana dopo quel bel traguardo, il consiglio comunale di Pisa votava all’unanimità la cittadinanza onoraria a suo marito Romeo, con il quale, come mi disse il figlio Adolfo ‘erano due anime in un nocciolo’. Il mio cordoglio e quello dell’amministrazione comunale giunga alla sua famiglia e a tutte le persone che l’hanno conosciuta". Anche il Pisa Beach Soccer si è unito al lutto, poiché la famiglia Anconetani è molto legata al progetto sportivo: "Il Lenergy Pisa BS si unisce al cordoglio per la scomparsa della signora Titina, moglie di Romeo Anconetani e nonna di Matteo Anconetani, socio sostenitore della nostra società - scrive la società nerazzurra di calcio da spiaggia -. Vicina nel dolore, la società nerazzurra porge sentite condoglianze alla famiglia Anconetani".