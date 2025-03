“Tireuma 2025” a Pisa il primo congresso di Reumatologia di area vasta

Pisa, 26 marzo 2025 – Si svolgerà sabato 29 marzo a Pisa (Hotel Galilei) la prima edizione del Congresso di Reumatologia, dal titolo: “Tireuma 2025: Attualità e prospettive”. L’evento, organizzato dai responsabili scientifici Riccardo Cecchetti (Direttore UOC Medicina Generale Portoferraio), Marta Mosca (Direttore UO Reumatologia AOUP) e Gianluigi Occhipinti (Responsabile UOsD Reumatologia ATNO), ha un carattere multidisciplinare.

“Quest’anno - spiega il primario Riccardo Cecchetti – anziché organizzare l’undicesima edizione di Pontereuma, ho preferito dare un respiro di area vasta a questo evento coinvolgendo così nella preparazione la Reumatologia universitaria pisana e quella della Azienda USL Toscana nord ovest. Abbiamo così dato vita a un nuovo progetto che ha coinvolto relatori e moderatori provenienti da prestigiose sedi universitarie e ospedaliere italiane come quelle di Firenze, Pisa, Siena e Salerno. La collaborazione multidisciplinare è parte integrante anche di questo congresso. Tutti i partecipanti, a cui saranno stati assegnati 8 crediti ECM, saranno coinvolti in un percorso formativo in cui multimedialità e interattività favoriranno la condivisione delle esperienze e l’approfondimento delle conoscenze fornite dagli esperti”.

Il Congresso si articola in quattro sessioni. Nella prima si parlerà dell’artrite reumatoide e delle sue comorbilità, nella seconda sessione della artrite psoriasica, dell’utilità della ecografia e dell’impegno gastrointestinale nelle spondiloartriti. La terza sessione verterà sui nuovi approcci terapeutici in artrite reumatoide e in osteoporosi ed infine la quarta sulle connettiviti.

Sono previste poi quattro Letture (Reumatologia Ambientale, Sclerodermia in Italia, Sarcopenia, Dolore Cronico e Fibromialgia) e una Tavola Rotonda conclusiva dal titolo “Buone Pratiche in Area Vasta Toscana Nordovest”, nell’ambito della quale verranno portate le esperienze innovative in ambito universitario, ospedaliero e territoriale.