Tessere per i nuovi cassonetti. La mappa della distribuzione

E’ iniziata la distribuzione delle tessere elettroniche che saranno obbligatorie per poter usufruire dei nuovi cassonetti elettronici, in via di installazione in tutto il quartiere del Cep. Il Comune infatti, fino al prossimo 9 dicembre, provvederà alla calendarizzazione per poter coinvolgere 1300 cittadini iscritti alla Tari, attraverso 17 postazioni. A spiegare l’operazione è direttamente Paolo Vannozzi, amministratore delegato della Geofor.

"I cassonetti di ultima generazione saranno accessibili ai residenti attraverso le tessere che saranno distribuite fino al 9 dicembre - dichiara Vannozzi - Si tratta di un’operazione di ammodernamento importante, che ci permetterà di acquisire dati utili per effettuare analisi e migliorare il servizio. I nuovi cassonetti entreranno in funzione il 15 dicembre, inizialmente in parallelo con il vecchio sistema, per poi diventare pienamente operativi". Il Comune informa che la consegna delle tessere avverrà allo sportello Geofor in via Bramante n. 2 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 18:30. Tutti coloro che vorranno ritirare la tessera dovranno necessariamente presentare un documento di identità o una delega accompagnata dalla fotocopia del documento della persona delegante.

"L’amministrazione comunale ha voluto accompagnare questo importante passaggio attraverso un’attività di condivisione con la cittadinanza - dichiara Giulia Gambini, assessore all’ambiente del Comune di Pisa -. Dopo le assemblee pubbliche tenute la scorsa settimana, abbiamo deciso di effettuare la consegna diretta delle tessere per rendere l’operazione più rapida grazie al personale Geofor".

Obiettivo del Comune è quello di aumentare la qualità della raccolta differenziata e favorire una maggiore tutela ambientale. Per il momento 40% delle utenze cittadine utilizza già i cassonetti intelligenti, mentre il restante 60% è servito dalla raccolta domiciliare. Questo progetto rafforza l’impegno della città verso una gestione dei rifiuti più efficiente e sostenibile, che andrà a integrarsi ulteriormente in futuro. Il calendario della distribuzione delle tessere seguirà questo itinerario. Da oggi saranno servite via Giovan Battista Pergolesi, via Taddeo Gaddi, via Giorgio Vasari e via Vincenzo Bellini, giovedì 28 novembre toccherà a via Gioacchino Rossini, via Giotto, via Don G. Baldan e via Aurelio Lomi, venerdì 29 invece via Mantegna Andrea, via Gentile da Fabriano, via Luigi Boccherini, via dell’Argine, via Buffalmacco e via Leon Battista Alberti. Dal 2 dicembre sarà il turno di via Bernini Gian Lorenzo, via Donato Bramante, via Gaetano Donizetti, via Caravaggio e via Michelangelo. Il 3 invece via Antonio Veneziano, il 5 via Filippo Brunelleschi, il 6 Pierin Del Vaga e infine il 9 in via Raffaello Sanzio.

Mic. Buf.