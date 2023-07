Terzo settore, 44 progetti pisani ottengono i finanziamenti regionali

Pisa, dopo Firenze è la provincia che fa la parte del leone per i 246 progetti in ambito sociale e sociosanitario, presentati da realtà del terzo settore toscano, che accederanno ai contributi dell’apposito bando regionale che ha messo a disposizione circa 5,5 milioni di risorse. I 56 progetti presentati da almeno cinque tra organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore diverse hanno potuto accedere alla tranche più alta di contributi (finanziamenti fino a circa 50mila euro). Mentre 190 progetti, presentati da almeno tre realtà, sono rientrati invece nella seconda fascia, con contributi fino a circa 25mila euro. I soggetti capofila dei progetti finanziati sono in 124 casi associazioni di promozione sociale, in altri 106 si tratta di organizzazioni di volontariato, mentre per 16 progetti si tratta di Fondazioni del terzo settore su precise macro aree: dalla lotta alla povertà al sostegno alle persone con disabilità e varie formi di fragilità, dalla lotta alle diseguaglianze di genere fino alla costruzione di progetti educativi equi e inclusivi. La provincia nella quale sono risultati ammessi il maggior numero di progetti è quella di Firenze (77), seguita da Pisa (44), Lucca (24), Livorno e Prato (21), Grosseto (16), Pistoia (15), Arezzo (11), Siena (9) Massa Carrara (8).