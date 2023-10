Tentato omicidio, le indagini. Rosanna non è fuori pericolo. L’arrestato davanti al giudice

Rosanna Calistro sta meglio. Resta in prognosi riservata. Ma le sue condizioni, si apprende, sono in lieve miglioramento. Decisive, ancora, le prossime ore. La donna è arrivata viva sul tavolo operatorio per un soffio. Rosanna, 57 anni, aggredita sabato mattina in via De Nicola, dove abita, con una coltellata alla gola dall’ex fidanzato, Valerio Spinelli, è stata subito soccorsa dai vicini e da una volontaria della Croce Rossa che si trovava in un negozio lì vicino in attesa dell’arrivo del medico inviato dal 118. Spinelli invece – mentre la su ex lottava tra la vita e la morte in ospedale – dalle 17 di sabato è in carcere a Pisa, dopo l’arresto alla stazione di Pontedera alle 12,45 – poco più di un’ora dopo il fatto – e le formalità in caserma a Pontedera. Al verbale di arresto, abbiamo appreso, sono allegate anche alcune spontanee dichiarazioni che il bagnino di Livorno ha rilasciato agli inquirenti sull’accaduto. Il tutto ora è al vaglio del pubblico ministero Fabio Pelosi.

Quando è stato bloccato alla stazione l’uomo non ha opposto resistenza, in tasca aveva ancora il coltello insanguinato e tra le mani aveva il fazzoletto intriso di sangue con cui si era ripulito. Elementi questi che, insieme alle testimonianze raccolte, ai rilievi della polizia scientifica (sul caso indagini di carabinieri e polizia di Stato), alle immagini della videosorveglianza della città che hanno tracciato il suo percorso, fanno parte del quadro di elementi accusatori nei suoi confronti come responsabile di tentato omicidio. Stamani, in carcere, dovrebbe avere il primo incontro con il suo legale, l’avvocato Elena Spinelli. Previsto, sempre nel carcere Don Bosco, tra oggi e domani, anche l’interrogatorio con il giudice per le indagini preliminari.

