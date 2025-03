Tempo di ippica. Regoli e Galilei per la fascia alta

Due corse molto attese nella prima domenica del mese indicato come “la primavera dell’ippica pisana” nel quale ogni riunione di corse saprà offrire eventi di grande interesse. Oggi il pomeriggio ippico a San Rossore propone due tradizionali Handicap Principali; il 32° premio Federico Regoli e il 26° premio Galileo Galilei. Due personaggi che, sotto il profilo storico, non sono ovviamente paragonabili ma che la programmazione ippica da tempo abbina in una stessa giornata per due motivi di tipo tecnico rappresentando una fascia alta di concorrenti sulle rispettive distanze dei 1600 e dei 2200 metri della pista grande. Di Federico Regoli dobbiamo soltanto ricordare – ma non ce ne sarebbe bisogno per quanto il personaggio è ormai diventato ‘mito’ - la personale storia ippica che lo volle fantino di prima grandezza e poi trainer importante in egual misura.

Di Galileo Galilei aggiungiamo soltanto, a quanto già non sia noto di lui, che dedicandogli una corsa anche l’ippica pisana intende rendere omaggio a questo concittadino la cui importanza nella storia dell’umanità è immensa. The Great Brozo e Rainmaker sono i nomi dei cavalli che rispettivamente dominano la griglia delle preferenze nelle due corse. Ma il pomeriggio non si esaurisce qua. Due corse ricordano altri grandi personaggi dell’ippica pisana e nazionale quali furono certamente Silvio Parravani (metri 2100, Brillantissime da battere) e James Corbin (metri 1750, Lord Howe in evidenza), due momenti della grande ippica italiana della quale Parravani fu autorevole protagonista nel secondo dopoguerra mentre Corbin dette lustro alla colonia dei pionieri inglesi che scoprirono Barbaricina alla fine dell’800. Una ricca moneta caratterizza anche la 24^ edizione del premio Passione Labronica che ogni anno intende cementare l’idem sentire sportivo (ippico, giammai calcistico) dei frequentatori del Prato degli Escoli e dell‘Ardenza. Infine, la corsa riservata ai gentlemen rider e alle amazzoni ricorda, a due anni di distanza, la tragica scomparsa per un incidente di corsa del giovane cavaliere dilettante Pietro Alberto Brocca che nessuno può aver dimenticato.

Il programma di oggi, oltre ai tradizionali “Dietro le quinte” e “Ippolandia” vedrà la presenza del DynamikClub: ritmo, musica e coreografia con due esibizioni nello spazio antistante la tribuna scoperta. Continua la festa del carnevale: a ogni bambino mascherato, dopo aver ritirato il ticket all’ingresso, in dono zucchero filato. Sette le corse in programma, si inizia alle 14,20; questi i nostri favoriti: I corsa: Drag Lift, Matador, Wassim; II: Brillantissime, Crigae; III: Chiaroscuro, Entrapped,; IV: Infernale, Favorito, Grise; V: The Great Brozo, Blue Note, Zittella; VI: Lord Howe, Libeccio, Stivenwood; VII: Rainmaker, Tatooine, Lethal Doc.