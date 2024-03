Tech Jobs Fair. Le date toscane

Chi cerca lavoro nel mondo della tecnologia non può perdere gli appuntamenti di Tech Jobs Fair, giornate di aggiornamento e di incontro tra le aziende e i professionisti del settore, finalizzate a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per la Toscana sono due gli eventi da segnare in agenda: il 10 aprile prossimo a Firenze, all’auditorium dell’Innovation Center (Lungarno Soderini 21), e a ottobre 2024, a Pisa. Per quanto riguarda il Tech Jobs Fair di Firenze, i partecipanti potranno sostenere i colloqui di lavoro con aziende che ricercano personale in Toscana, ma anche assistere alle presentazioni delle imprese e a seminari formativi. Diverse le realtà imprenditoriali che saranno presenti all’appuntamento del 10 aprile all’Innovation Center di Fondazione Cr Firenze, tra cui: Volumio, eccellenza italiana nello sviluppo hardware e software di streamer di rete dedicati all’ascolto in alta fedeltà, C&P Engineering, società di consulenza e servizi avanzati di ingegneria, in particolare per i settori della chimica farmaceutica, nutraceutica e medicina, Powersoft, leader mondiale nella produzione di amplificatori ad alta potenza ed efficienza energetica, Bobst, azienda svizzera che opera a livello internazionale nella produzione di macchine per l’industria di imballaggi e packaging, Teoresi, specializzata in ingegneria di alto profilo in sinergia con i settori di ricerca e sviluppo dei grandi marchi industriali. Per partecipare basta registrarsi, gratuitamente, su sito techjobsfair.it.