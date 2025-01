Teatro Nuovo, in scena il prossimo weekend la trilogia "Il Matto" con Massimiliano Loizzi

Pisa, 10 gennaio 2025 - Andrà in scena venerdì 17 gennaio, sabato 18 e domenica 19 al Teatro Nuovo di Pisa la triologia de "Il Matto" che racconta fatti e fattacci della storia del Bel Paese con Massimiliano Loizzi. Tre monologhi di satira di straordinario successo di critica e pubblico che Loizzi porta avanti dal 2015, con oltre 300 repliche in tutta Italia e più di 40.000 spettatori. Tre grandi spettacoli con una novità: se si assiste ai primi due il terzo è gratis. Basta presentarsi al botteghino con i biglietti del Matto 1 e Matto 2 e il Matto 3 domenica 19 gennaio alle ore 18, è in omaggio. Una bella opportunità per assistere a tutta la trilogia di Massimiliano Loizzi. Venerdì 17 gennaio alle 21: Il Matto 1. Il processo Pinelli e le morti di Stato. Un’inchiesta sulle morti di stato, un monologo a venti voci, una farsa tragicomica e grottesca, uno spettacolo di teatro civile sul sistema e sui cittadini al di sopra di ogni sospetto. Una indagine su fatti, testimonianze e atti processuali sull’omicidio Pinelli con un ritmo surreale e incalzante.

Sabato 18 gennaio ore 21 | Il Matto 2. Il G8 e Carlo Giuliani. Una feroce satira in bilico tra denuncia e intrattenimento dopo oltre 23 anni dai fatti di Genova del G8 e la morte di Carlo Giuliani. Per Amnesty international “La più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale”. Loizzi lo racconta come una farsa tragicomica dando vita a personaggi agli antipodi tra di loro. Domenica 19 gennaio ore 18 | Il Matto 3. Una tragica farsa sui migranti, i confini, Dio e Mussolini Una nuova e differente inchiesta di ordinaria follia che porta alla ribalta uno dei temi più discussi: i migranti partendo dall’ottobre 2013 con il “naufragio dei bambini!”. Uno spettacolo tra satira e poesia, denuncia e teatro comico basato su atti processuali, documenti testimonianze per l’ennesima strage senza colpevoli. Biglietti online: https://www.ciaotickets.com/it/location/teatro-nuovo-pisa Botteghino aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19, info: 392 323 3535 Per partecipare agli eventi del Teatro Nuovo è richiesta la tessera annuale di Binario Vivo APS (solo adulti), al costo di 3 euro. Tesseramento online: https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrisocio/232333/01