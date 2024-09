Teatro: laboratori e attività per l’autunno-inverno

Sarà un pomeriggio di festa quello di domani a Pisa con appuntamenti rivolti a tutte le età e organizzato dall’associazione VivaVoce presso il parco urbano "Santi Cosma e Damiano", per presentare le attività autunnali e invernali e per farsi conoscere ai nuovi iscritti. Si parte alle 16.30 con due laboratori, uno per adulti e uno per bambini. Il primo, dedicato agli adulti e curato da Giulia Solano, sarà sull’uso creativo della voce: "Come suona la mia voce? E quella degli altri? Lo scopriremo insieme - assicura la formatrice teatrale - con attività sull’ascolto e il ritmo all’insegna del gioco".

Il secondo laboratorio, dedicato ai bambini e curato dai volontari di VivaVoce, sarà incentrato sui personaggi del Mago di Oz. "Costruiremo - aggiunge Solano - il cervello per lo Spaventapasseri, il cuore per il Taglialegna di Latta e il filtro magico del coraggio per il Leone. A seguire presentazione delle attività e dei corsi dell’associazione per il 2024-2025 con un brindisi. Infine, a concludere il pomeriggio di festa, alle 18.30 una performance di lettura ad alta voce ispirata al celebre ‘Mago di Oz’ di Frank Baum, aperta al pubblico con sonorizzazioni dal vivo. Coordinamento letture a cura di Giulia Solano, ambientazioni sonore originali e arrangiamenti a cura di Letizia Pieri eseguite dal coro Pop-Voices della Scuola Bonamici diretto da Letizia Pieri. "Questa festa della nostra associazione è diventato un appuntamento fisso di metà settembre per proporre momenti giocosi e conviviali – prosegue Giulia Solano che è anche presidente di VivaVoce – per fare conoscere le attività che promuoviamo in città durante l’anno: anche per questa stagione proporremo corsi, laboratori e workshop legati al mondo del teatro, della lettura e della scrittura con una particolare attenzione alla commistione tra varie arti performative. Durante la festa sarà possibile tesserarsi all’associazione (con uno sconto speciale) e conoscere tutte le attività in programma".

Per ulteriori informazioni e per prenotarsi per i vari laboratori previsti nel corso dell’iniziativa di domani si può contattare l’associazione VivaVoce telefonando al numero 3381169298 o inviando una mail a [email protected].