Pisa, a rischio l’appalto per la Tangenziale Nord Est: nel mirino l’azienda capofila

Pisa, 20 luglio 2023 – Il progetto della Tangenziale nord est rischia un nuovo stop. L’azienda pisana recentemente esclusa dalla white list della prefettura, e alla quale la Provincia ha revocato il subappalto di alcuni lavori stradali, risulta essere, secondo il consigliere comunale Ciccio Auletta (Diritti in Comune) "capofila del raggruppamento temporaneo che insieme alle imprese Forti e Giuliani ha vinto l’affidamento per la realizzazione di un lotto dei lavori per la Tangenziale Nord-est, un’opera da oltre 70 milioni di euro: che cosa succederà ora? Se la Provincia di Pisa ha revocato le autorizzazioni al subappalto per alcuni lavori stradali, che cosa farà per i lavori della Tangenziale?".

Il presidente provinciale, Massimiliano Angori, getta acqua sul fuoco e assicura che dopo avere sentito la struttura tecnica dell’ente "al momento non ci sono le condizioni per il pregiudicarsi dell’appalto, sul quale la Provincia ha chiesto la retrocessione di una ditta del raggruppamento da alcuni giorni e rimane in attesa della risposta delle imprese per una loro riorganizzazione e per il proseguimento dell’appalto stesso".

Saranno dunque decisivi i prossimi giorni per capire quale sarà il destino di un’infrastruttura che il territorio attende da molti anni. Auletta chiede alla Provincia di "fare subito chiarezza su questa situazione, perché siamo di fronte ad un fatto grave e preoccupante, in cui una ditta del nostro territorio, già coinvolta in passato in inchieste per appalti pilotati dalla ‘ndrangheta, viene ora esclusa dalle white list della Prefettura, ovvero dagli elenchi dei soggetti sospettati di tentativi di infiltrazione mafiosa".

La vicenda era stata tirata fuori nei giorni scorsi da La città delle persone (Martinelli, Lacroce, Gionfriddo) che viste le determine di annullamento del precedente subappalto aveva chiesto chiarimenti alla Provincia, temendo appunto che l’esclusione dell’azienda pisana avrebbe compromesso appalti ben più importanti da quelli dai quali era stata estromessa.

Gab. Mas.