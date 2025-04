"Superare privatizzazione dell’aeroporto"

"No a 7 milioni di euro per i dividendi distribuiti agli azionisti di Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa". A dirlo sono i consiglieri comunali Ciccio Auletta, capogruppo a Pisa di Diritti in Comune, e Dmitrij Palagi, eletto con Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio, che chiedono al Comune di Firenze, a quello di Pisa e alla Regione Toscana di opporsi e di prendere posizione a tutela del lavoro e dei servizi.

"Ricordiamo – affermano – che durante la pandemia furono erogati 10 milioni di euro di fondi pubblici per supportare il comparto, e la società non ha mancato di distribuire i dividendi, infliggendo sostanzialmente uno schiaffo politico ai lavoratori. Occorre reinvestire per invertire la logica delle esternalizzazioni e degli appalti. È inoltre sempre più necessario porre al centro del dibattito il superamento della privatizzazione nella gestione dei due scali – concludono – affinché l’interesse pubblico prevalga sulla logica del profitto".

Nella stessa nota, Auletta e Palagi sottolineano che "gli ultimi verbali della Commissione Antirumore dell’aeroporto di Firenze parlano chiaro: la situazione non è migliorata rispetto al 2019. Le nuove procedure tecnologiche hanno giustificato un peggioramento, a fronte di numeri inequivocabili: +24% di passeggeri trasportati e +12% di movimenti aerei. Tra le azioni annunciate dal Comune di Firenze figura una specifica rotta di decollo, che tuttavia risulta violata in 612 casi tra dicembre 2023 e luglio 2024, con 270 sanzioni notificate via Pec e le restanti inviate tramite raccomandata internazionale. Sono efficaci? A quanto corrispondono, quando vengono pagate? Sono domande che porremo".