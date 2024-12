Sul palco del Lumière: "Il filo sottile"

Il Teatro Lumière di Pisa ospiterà domani sera, alle 21, lo spettacolo teatrale "Il Filo Sottile", ispirato dai racconti del concorso letterario "Racconti in Corsia", al quale era affidato un compito, raccontare cosa succede quando a una persona viene diagnosticato il cancro e cosa "resta" dopo che ci si ritrova per le mani una diagnosi del genere. La rappresentazione vedrà sul palco un cast speciale, composto da pazienti e operatori sanitari afferenti al Polo Oncologico dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Lo spettacolo nasce dalla conduzione del laboratorio teatrale a cura di Alberto Ierardi e vede protagonisti Alessia Salfi, Monica Sbrana, Vittorio Studiale, Francesco Ciavarella, Debora Chimenti, Elisabetta Pfanner e Lucia Bianchi. La serata anche un importante momento di solidarietà. L’ingresso è a offerta libera e tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno della Fondazione Arco Onlus, impegnata nella ricerca oncologica e nel supporto ai pazienti. Il presidente della Fondazione Arco, Gianluca Masi, che ricopre anche il ruolo di direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Universitaria all’Aoup, ha presentato così l’iniziativa: "Il concorso letterario Racconti in Corsia ha rappresentato per noi un canale straordinario per dare voce a esperienze profonde, difficili e spesso dolorose, vissute da pazienti, familiari e operatori sanitari. Lo spettacolo teatrale che andrà in scena nasce proprio da questo, dalla volontà di trasformare alcuni di questi racconti in un’esperienza condivisa". Domani sarà anche presentato e venduto al pubblico il libro ufficiale del concorso, edito da Pacini Editore, una raccolta dei 39 migliori racconti del premio. M.B.