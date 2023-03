"Sul carnevale una sceneggiata istituzionale"

"Sul carnevale di Marina stiamo assistendo ad una sceneggiata istituzionale. In maggioranza se le cantano e se le suonano da soli". E’ il pensiero di Luca Pisani dei Riformisti per Pisa. "Troviamo molto curioso – sostiene Pisani – che un consigliere comunale di maggioranza debba interpellare il proprio Sindaco in Consiglio Comunale per venire a conoscenza e avere chiarimenti sullo smantellamento del caenevale estivo di Marina di Pisa". "Riteniamo – aggiunge Luca Pisani – che il passaggio delle scorse ore tra la consigliera Gambini e il sindaco Conti sia una simpatica ‘sceneggiata istituzionale’ per cercare di coprire senza successo un evidente imbarazzo che ormai da anni, insieme a tanti altri, sovrasta questa amministrazione comunale". Per l’esponente dei Riformisti: "a parte il teatrino, probabilmente concordato la cosa preoccupante che registriamo è che la risposta del sindaco al questito è stata caratterizzata da inesattezze e scarico di responsabilità verso tutti gli altri attori, omettemdo che le uniche responsabilità sono da imputare direttamente al mittente". "Come ha ricordato giustamente Confesercenti – aggiunge Pisani –, il Comune non ha riproposto gli strumenti di finanziamento che consentivano la realizzazione dell’evento, non ha rinnovato il protocollo “Pisa Città Turistica” e quindi sia nel 2021 con la iniziale ripresa del turismo e l’allentamento graduale delle restrizioni, sia nel 2022, non ha destinato fondi per la realizzazione dell’evento".