Suicidi in carcere, il video denuncia della Camera penale di Pisa

Pisa, 8 febbraio 2024 - Un video denuncia sui suicidi in carcere. È stato realizzato dalla Camera penale di Pisa e dal suo direttivo. Gli avvocati pisani hanno ripercorso tutte le storie delle 15 persone detenute che si sono tolte la vita in tutta Italia. Morti che - si dice nel docufilm girato proprio in Tribunale - "dovevano essere evitate". Nei frame scorrono anche le foto di alcune celle, spazi angusti, inadatti.

Protagonisti alcuni iscritti della Camera penale, volti noti del foro pisano che hanno prestato la loro voce e la loro faccia per girare questi cinque minuti in un'aula del Palazzo di giustizia pisano. Non è la prima volta per i legali pisani, che in queste ore hanno aderito all'astensione nazionale: hanno già realizzato in passato altri lavori di denuncia sulle condizioni delle carceri italiane.

Antonia Casini