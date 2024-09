Successo per l’Ecomobile di Geofor, esteso il servizio del Comune di Calci

Calci (Pisa), 3 settembre 2024 - A partire da sabato 7 Settembre, grazie al successo riscontrato dall’Ecomobile sin dalla sua attivazione, nell’Aprile scorso, il Comune di Calci ha deciso di potenziare e ampliare questo servizio svolto da Geofor, raggiungendo anche Castelmaggiore, Montemagno e La Corte. L’obiettivo è quello di servire un bacino sempre più ampio del territorio e permettere ai cittadini di conferire vari tipi di rifiuto, senza dover necessariamente recarsi al Centro di Raccolta di via del Paduletto. "La presenza dell’Ecomobile anche nelle frazioni alte e in quelle più popolose – spiega l’assessora all’ambiente, Valentina Marras - è stata pensata insieme a Geofor per offrire un servizio ancora più vicino e comodo per i cittadini, incentivando una gestione corretta e responsabile dei rifiuti e favorendo una ulteriore riduzione della frazione indifferenziata. A conferma dell’attenzione che questa amministrazione rivolge al tema dei rifiuti e al rispetto dell’ambiente, il servizio Ecomobile si aggiunge ad altre iniziative realizzate di recente, come ad esempio l’installazione di nuovi cestini nelle aree più frequentate del territorio, individuate grazie anche alla collaborazione dei cittadini”. Dal 7 Settembre, dunque, ogni primo, terzo e quinto sabato del mese l’Ecomobile sosterà in via Don Minzoni a Castelmaggiore (dalle 7,30 alle 9), nei pressi della scuola dell’infanzia di Montemagno (9,30 -11) e al Parco delle Fonderie, in località La Corte (11,15 - 12,30). Il secondo e quarto sabato del mese, invece, l’Ecomobile manterrà le postazioni e gli orari originari: dalle 8 alle 10 sarà in via dei Natali, a fianco della scuola elementare, e dalle 10,30 alle 12,30 a La Gabella, nel piazzale detto “del carnevale”. "Appena lanciato, durante la scorsa consiliatura - commenta il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti -, questo servizio innovativo di prossimità ha riscosso un grande interesse nella popolazione, che lo ha utilizzato da subito. Avevamo detto che la misura era sperimentale, per capire se poteva essere utile, e che se così fosse stato avremmo pensato ad estenderla anche al resto del territorio comunale. E così abbiamo fatto. Perché come abbiamo sempre detto, e soprattutto dimostrato nei fatti, per noi i cittadini di Calci sono tutti uguali, da monte a valle". Si ricorda che l’Ecomobile è un furgone di Geofor che, a tutti gli effetti, funge da mini Centro di raccolta, in quanto può ricevere modiche quantità di rifiuti che rientrano in una vasta tipologia: piccoli elettrodomestici e piccole quantità di oli vegetali da cucina di cottura o di conservazione, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce, pile e batterie, farmaci scaduti, vecchi indumenti o calzature. In pratica, una buona parte di quei rifiuti che non sono oggetto di raccolta domiciliare e che, se in grandi quantità, dovranno essere portati al Cdr di via del Paduletto, aperto come sempre il lunedì e il giovedì dalle 13 alle 19, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 7 alle 13, il sabato dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 18.