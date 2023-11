"Subito supporto operativo a tutti"

"Cna Pisa, fin dalle prime ore della mattina, segue con grande attenzione gli sviluppi della forte ondata di maltempo che sta in queste ore coinvolgendo la nostra provincia e, più in generale tutta la Regione". "Siamo vicini alle piccole e medie imprese artigiane che hanno riportato danni a causa della pioggia e del forte vento. E’ per questo che a partire da questa mattina (ieri) gli uffici di Cna Pisa sono aperti e a disposizione degli imprenditori e delle loro aziende per sostegno ed aiuto.Un supporto operativo come prima cosa. Info: [email protected]".