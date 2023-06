Studenti-Registi, Cortometraggi Realizzati dagli Studenti di Pisa al Cinema Arena Estiva

Studenti-registi. Oggi al Cinema Arena Estiva del Parco urbano delle Concette di Pisa saranno proiettati i cortometraggi realizzati dagli studenti di quattro scuole superiori di Pisa partecipanti al "Life in Technicolor - Educare lo sguardo", il progetto ministeriale di educazione al linguaggio cinematografico risultato vincitore del Bando promosso dal Ministero "Cinema e Immagini per la Scuola 2022-2023- Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetti e strumenti di Educazione e Formazione".

Ne fanno parte il Cineclub Arsenale, l’Istituto d’Istruzione Superiore Galilei-Pacinotti capofila di una rete di partner con il Liceo Scientifico Buonarroti, l’Istituto di Istruzione Superiore E. Santoni e l’Il Da Vinci – Fascetti.

Il percorso formativo, articolato in varie fasi, è iniziato con l’alfabetizzazione al linguaggio cinematografico per le studentesse e gli studenti ed è proseguito attraverso incontri con professionisti del settore come lo sceneggiatore e regista Francesco Bruni o il creatore di Realtà Virtuale Omar Rashid. Naturalmente non sono mancate le proiezioni di film all’Arsenale.

Infine le allieve e gli allievi si sono cimentati con la realizzazione di cortometraggi e di contenuti per la Realtà Virtuale. I docenti referenti di ciascuna scuola sono: Simone Pecori (Galilei-Pacinotti), Maria Gabriella Bonomi (Santoni), Bruna Niccoli (Da Vinci-Fascetti), Annalisa Nacinovich (Buonarroti). Tra i corti, verrà proiettato in anteprima “Oggetti(va)mente” realizzato dai ragazzi del Galilei-Pacinotti, del Buonarroti e del Da Vinci-Fascetti che hanno partecipato al laboratorio pomeridiano "Ti video di me" organizzato e condotto dal Prof. Simone Pecori. Il parco aprirà alle 21, con la prima proiezione alle 21:30. L’ingresso è libero.