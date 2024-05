Studenti in protesta per la Palestina, “acampada” a Pisa

Pisa, 13 maggio 2024 – Una ventina di tende si trovano nei giardini di fronte alla Biblioteca del Centro Linguistico Interdipartimentale dell'Università di Pisa. Sono state montate nel primo pomeriggio di oggi, 13 maggio, da Studenti Palestina Pisa per chiedere il cessate il fuoco in Palestina. Una acampada (nome spagnolo per indicare il campeggio). I giovani - sorvegliati da pattuglie della polizia municipale - si sono ritrovati in piazza dei Cavalieri, dove avrebbero voluto andare quel famoso 23 febbraio in cui, a pochi metri di distanza, partì la carica della polizia: rimasero feriti 15 manifestanti del corteo pro Palestina. Poi si sono diretti nei giardini dove hanno montato le tende.