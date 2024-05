Pisa, gli studenti si accampano in piazza dei Cavalieri. "Basta fuoco in Palestina"

Pisa, 13 maggio 2024 - Una ’acampada’ per chiedere il cessate il fuoco in Palestina. È l’appello di Studenti Palestina Pisa, che risponde alla chiamata internazionale dell’Intifada studentesca. "L’onda delle proteste contro il genocidio del popolo palestinese a Gaza non si ferma – dice il gruppo dei manifestanti – . A partire dagli Stati Uniti la mobilitazione ha preso le forme di un movimento globale e anche a Pisa gli studenti e le studentesse per la Palestina rispondono alla chiamata. In un momento più che mai critico e decisivo, piantiamo le tende per ribellarci alla complicità istituzionale e accademica con il massacro in corso".

"Ribadiamo a gran voce le nostre richieste: la presa di posizione da parte dell’università in aperta condanna degli atti genocidari in corso e del suo perpetratore, Israele; la risoluzione di ogni accordo dell’università con atenei e aziende che si trovano in Israele e con tutte le industrie belliche ed ecocide; la risoluzione dell’Accordo bilaterale di Cooperazione nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e Tecnologico del 2000 tra Italia e Israele", scrive il movimento studentesco sulla sua pagina Instagram, il tutto accompagnato dall’hashtag All Out 4 Rafah.

Il ritrovo e l’inizio dell’acampada è previsto per oggi a partire dalle 14:30 in Piazza dei Cavalieri. Sempre sui canali social di Studentx Palestina Pisa, è stato diffuso il link di un sondaggio Google che tutti i partecipanti possono compilare per mettere a loro disposizione tende, torce e tutto ciò che può essere utile all’accampamento. "Porta la tua Kefiah, la tua bandiera della Palestina e soprattutto la tua voglia di gridare tutti insieme Palestina Libera!" conclude il post.