Studente salvato: "Le responsabilità del Comune"

Una Città in Comune è intervenuta sul tema della sicurezza all’uscita da scuola. Dopo l’articolo di ieri su La Nazione, il capogruppo Ciccio Auletta ha attaccato Palazzo Gambacorti spiegando che "l’amministrazione locale in questi anni ha ignorato le segnalazioni e le proposte che sono pervenute dagli insegnanti e dagli studenti che quotidianamente vivono e attraversano via Benedetto Croce". Auletta ha ricordato come a giugno del 2023 il Comune "ha ricevuto una proposta di riorganizzazione del traffico in via Benedetto Croce proprio dalle classi dell’istituto tecnico economico, volto al miglioramento della qualità dell’aria attraverso una riduzione del volume di traffico. Gli elementi progettuali - spiega Auletta -, elaborati anche con la collaborazione del Circolo Pisano di Legambiente, comprendevano l’inserimento di dossi, di aiuole spartitraffico e un accesso limitato alla strada nelle ore di punta. Misure pensate per le condizioni ambientali, ma valide per la garanzia della sicurezza stradale". Una serie di idee e proposte che, afferma Una città in Comune, "sono rimaste per un anno nel cassetto degli uffici comunali, ma che sollecitiamo siano riprese ed attuate dall’assessore alla mobilità, anche attraverso un percorso nelle commissioni consiliari preposte". Riprendendo le parole del professor Simone Pecori, Auletta lancia l’allarme: "Assurdo aspettare che si verifichi un incidente, magari grave, per prendere in considerazione il problema e provare a risolverlo".