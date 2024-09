Street Art a Porta a Mare: inaugurate le nuove opere di Nico Lopez Bruchi

Pisa, 5 settembre 2024 – Un leone alato pronto ad accogliere e allo stesso tempo proteggere chiunque varchi la soglia d'ingresso. Questo il tema di “Un'Avventura”, la nuova opera di street art realizzata dall'artista di fama internazionale Nico Lopez Bruchi e inaugurata all'interno della sede di via Chiassatello dell'Agenzia Generali Italia di Pisa. Una raffigurazione suddivisa in tre opere, fortemente voluta dal titolare di agenzia e presidente Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi, insieme ai soci Lorenzo Bicchierini e Giuseppe Testa.

“Le opere di street art recentemente inaugurate nel quartiere di Porta a Mare ci hanno dato l'ispirazione per proseguire questo percorso, convinti che gli imprenditori possano fare concretamente la loro parte in un quartiere in forte crescita, e abbiamo deciso di affidarci a un artista ormai conosciuto e affermato a livello internazionale” spiega Stefano Maestri Accesi, titolare di agenzia e presidente Confcommercio Provincia di Pisa. “L'opera posizionata al piano terra verrà illuminata e sarà visibile anche all'esterno, in modo da poter essere visibile a tutti e magari inserita nei percorsi artistici della città”.

“L'opera rappresenta una rivisitazione del logo di Generali e vuole raffigurare il ruolo dell'agenzia, che è in fondo quello di tutelare la vita delle persone - afferma l'artista Nico Lopez Bruchi - Il leone custodisce l'albero con le sue radici e lo protegge, un simbolo di protezione, di tutela e allo stesso tempo di spirito di avventura”.

“In un momento in cui fare impresa è sempre più complicato su molti livelli, è ulteriormente meritevole vedere imprenditori e professionisti che si impegnano investendo le proprie forze e i propri capitali anche per contribuire fattivamente alla valorizzazione di una zona di Pisa ad altissima frequentazione e dotata di notevoli capacità di sviluppo economico e commerciale" i complimenti del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

"L'arte è a fondamento dello stare insieme. Non a caso la tutela del patrimonio storico e artistico è contemplata dalla nostra Costituzione all'art.9” le parole dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. “Significativo è pertanto che imprenditori privati, come in questo caso Agenzia Generali di Pisa, sostengano l'arte e si impegnino per valorizzare artisti locali con respiro internazionale come Nico Lopez Bruchi. Agenzia Generali, anche a livello nazionale, già da tempo ha in essere un programma denominato ‘Valore Cultura’ per la tutela e la valorizzazione delle nostre identità, è essenziale quindi che vi siano imprenditori con questa sensibilità che riconoscano il valore non solo economico ma anche etico e sociale dell'arte stessa”.

L'ARTISTA. Nico Lopez Bruchi nasce a Volterra il 13 giugno 1984. Diplomato presso l’Istituto Statale d’Arte di Volterra, continua gli studi a Firenze iscrivendosi prima al corso di Scienze motorie della facoltà di Medicina e in seguito all’Accademia di belle Arti dove frequenta il corso di Decorazione del professor Vincenzo Ludovici. Nel 2003 entra a far parte del gruppo di urban artists EDFcrew con la quale realizza centinaia di murales.

Dal 2015 inizia un percorso artistico personale fatto di esposizioni e di progetti d’arte sociale. Tra gli eventi espositivi più degni di nota sono la sua prima personale “Mentisughe e Mentifughe” realizzata nel 2019 a Volterra a cura di Nicolas Ballario, con la partnership di Rolling Stone Magazine e Sky Arte; la partecipazione alla collettiva “Il Museo della Follia” a cura di Vittorio Sgarbi, la collettiva “Pise-Parigi aller-retour” presso la galleria Rivolì 59 di Parigi e “Say Yes To It” a cura di Gianluca Marziani al Franco Parenti di Milano.

Oggi Nico lavora a livello internazionale ed è il direttore artistico della EDFcrew con cui realizza decine di murales all’anno: muri di carceri, ospedali, scuole e spazi pubblici attraverso processi di co-progettazione con gli abitanti dei luoghi in cui viene chiamato ad intervenire.

È un artista sociale, un colonizzatore di emozioni che usa la pittura, la fotografia, il video e la sua sensibilità per trascrivere emozioni ed idee in segni, ma soprattutto, sempre di più, Löpez è una persona entusiasta e creativa, un esploratore della vita al di fuori dei confini, un ricercatore di sogni.

L'OPERA: “UN'AVVENTURA”. L'idea vuole raffigurare il Leone Alato di San Marco come protettore della vita, simbolicamente raffigurata con un grande albero, l'albero della vita. Questo albero viene trasportato dal leone, le radici si avvolgono attorno al suo corpo e si mixano attorno alle sue vene, come se i due fossero la stessa cosa, pronti a sacrificare la propria vita l'uno per l'altro.

Metaforicamente parlando è la trasposizione del ruolo dell'agenzia assicurativa, ovvero quello di prendersi cura della vita delle persone, di assicurare una copertura in caso di incidenti, di inaspettate sfortune che capitano nelle quotidiane avventure del vivere. Una tutela verso la persona, per permettergli di sentirsi più tranquillo, anche ad assumersi dei rischi e spingersi più in là di certi confini.

Il leone è da sempre simbolo di coraggio e di forza, rappresentato in questa posizione di decollo, con la testa alta, lo sguardo avanti, le grandi ali aperte, emana sicurezza. L'albero è molto rigoglioso, con un tronco che fa capire che non è un arbusto debole. È vissuto, di superficie estesa, e le sue radici sono abili, pronte ad aggrapparsi e tenersi strette, anche nella fase di volo. È un'immagine che vuole evocare sicurezza, prontezza, spirito d'avventura.