Strada inagibile: sos dal gattile

"Tra voragini e smottamenti è diventato impossibile ragggiungere il gattile con il proprio mezzo, qusto però ci impedisce di fornire agli oltre 100 animali che ospitiamo presso la struttura ciò di cui hanno bisogno".

Queste le parole della volontaria del rifugio “Gatti mammoni” Marta Della Rosa in riferimento alla drammatica situazione che caratterizza la strada di Via della Figuretta, situata al confine Pisa e San Giuliano Terme.

Proprio il trovarsi sul confine tra due comuni ha aggravato la situazione della strada e di conseguenza il rifugio per gatti.

Della Rosa racconta infatti "E’ dal 2023 segnaliamo alle autorità la situazione in cui versa questo tratto di strada, cercando di sollecitare un qualsiasi intervento da parte loro, intervento che tuttavia non è mai arrivato in quanto i due comuni hanno sempre “giocato” a scaricarsi le responsabilità l’un l’altro - prosegue - solo sabato scorso, in seguito all’intervento dei vigili del fuoco, che abbiamo dovuto chiamare in seguito allo smottamento dell’argine adiacente alla strada, siamo riusciti a stabilire che la responsabilità della manutenzione della strada spetta al Comune di Pisa. Per quanto riguarda invece l’argine la questione è ancor più complicata in quanto non rientra fra le competenze del Comune bensì fra quelle del Consorzio di bonifica, incaricato della manutenzione dei fiumi e dei fossi nell’area".

Oltre ad inficiare sull’approvvigionamento degli animali, le condizioni critiche della strada hanno un forte impatto anche sulle possibili adozioni dei gatti, l’impossibilità di raggiungere con il proprio mezzo la struttura, scoraggerebbe infatti le famiglie interessate a prendere con sé uno degli ospiti del rifugio.

Inoltre a partire da sabato il tratto di strada interessato è stato transennato dai vigili urbani impedendo così definitivamente l’accesso al rifugio anche ai mezzii Geofor incaricati della raccolta dei rifiuti .

Sulla questione è intervenuta anche la consigliera Mazzarri, la quale si è fatta portavoce della battaglia del rifugio "Le istituzioni devono intervenire con urgenza e risolvere questo grave problema prima che si verifichi un crollo definitivo" continua la consigliera "Via della Figuretta rappresenta un collegamento importante e l’attuale situazione è inaccettabile".

Greta Ercolano