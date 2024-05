Storie di mostri al Mumu

PISA

Lo spazio Mumu di via Lenin a San Giuliano Terme propone un maggio all’insegna della leggerezza (si fa per dire) con spazio a mostri e fantasia, fra arte, fumetto e horror. Domenica 5 maggio inaugurazione della mostra “Mostri al mumu” di Paolo Pollo Cioni in veste di disegnatore. Inizio serata alle 19 con apertura e live-painting dell’autore,. a seguire apericena e spettacolo teatrale del gruppo Ada – Arsenale delle Apparizioni, con il format “Storie improbabili / Mostri”, racconti che prenderanno spunto dai disegni in mostra, con attori e scrittori al lavoro sotto gli occhi del pubblico. Paolo Pollo Cioni è attore ma prima ancora disegnatore. Sin dalla tenera età Pollo ha sempre disegnato creature, mutanti, mostri, antieroi. Esseri abitati da altri esseri, vite grottesche che si aggiravano nel suo cranio, il Pollaio di Pollo. Sperimentando e scoprendo tecniche artistiche diverse, si è ritrovato a prediligere, con il passare degli anni, la punta dura dei pennarelli, dai classici Carioca, fino ad arrivare ai Pantoni, Uniposca e i più recenti Molotov. Autodidatta e folgorato dai videogiochi ha portato avanti in parallelo il lavoro dell’attore e quello del disegnatore, contaminandoli a vicenda, non dimenticandosi mai che “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”.

Lo spettacolo teatrale

Cosa potrebbe mai succedere se unissimo la verve degli improvvisatori alla sapiente creatività di un gruppo di scrittori?

Beh, l’unico modo di scoprirlo è venire a vedere Storie improbabili, un format in cui la scrittura creativa si fonde con l’improvvisazione teatrale.Due “ludi magister” improvvisatori pronti a raccontare attraverso gli stimoli del pubblico una storia articolata e ben intrecciata. A bordo “campo” un gruppo di scrittori pronti a prender appunti perchè, alla fine dei giochi, ognuno di loro produrrà “articoli / racconti / drammaturgie / poemetti / …” nuovi di zecca che riprendono e rielaborano la storia appena narrata con stili, suoni e sapori diversi – pronti a essere letti e interpretati come una raccolta di “corti” scritta in una sera.

ADA – Arsenale delle Apparizioni opera ormai sul territorio di Pisa e provincia fin dal 2006. Nasce da una duplice anima di prosa e improvvisazione, partendo dal Match d’Improvvisazione Teatrale, lo spettacolo di improvvisazione più rappresentato del mondo.

Apericena e spettacolo solo su prenotazione 15 €

Solo spettacolo offerta minima 7€ Tessera MUMU/ENTES inclusa nei prezzi