Stop violenze di genere. Carabinieri in prima linea 126 denunce in un anno

Una denuncia ogni tre giorni, oltre a 14 arresti totali e un braccialetto elettronico al mese ma soprattutto un rifugio per le vittime di violenza. L’Arma dei carabinieri di Pisa ha tracciato un bilancio delle azioni di contrasto alla violenza di genere durante l’anno nel territorio. Il traguardo più grande, anche fisicamente, è stato l’apertura della "stanza tutta per sé" nella stazione carabinieri di Peccioli: uno spazio che dal 24 novembre scorso offre aiuto, ascolto, e un ambiente protetto per accogliere le vittime di violenza. Si tratta di una stanza, arredata in modo da mitigare lo stato di disagio di coloro che denunciano e dotata di uno spazio giochi per bambini con libri e giocattoli, che accoglie le persone in difficoltà, supportandole per superare i traumi sia psicologici che fisici. Oltre alla stanza-rifugio a Peccioli, c’è anche l’azione quotidiana di vigilanza e intervento su tutto il territorio pisano: nel corso dell’ultimo anno, per reati connessi alla violenza domestica, i carabinieri hanno effettuato ben 14 arresti, 126 denunce a piede libero, 16 allontanamenti dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico e 1 ammonimento. I militari, però, non parlano soltanto con le manette e, alle attività di contrasto dei reati, si devono aggiungere le iniziative di sensibilizzazione alle varie comunità della provincia per la tutela dei diritti delle donne e per il contrasto alla violenza di genere. Da non dimenticare le conferenze tenute nelle scuole su questi temi dedicate ai giovani, affinché i futuri cittadini crescano consapevoli e responsabili. Il Comando Generale dell’Arma ha quindi realizzato un opuscolo informativo dedicato alla violenza di genere. con l’obiettivo di fornire alle donne le informazioni necessarie per denunciare e uscire da situazioni di pericolo. Questo strumento prezioso sarà distribuito dai Carabinieri di Pisa durante le loro attività sul territorio. La violenza sulle donne è una piaga sociale che non può essere tollerata. Nel ribadire la vicinanza alle vittime il Comando Provinciale di Pisa sottolinea l’importanza di una collaborazione costante tra istituzioni, forze dell’ordine e società civile per sradicare episodi di violenza ma, soprattutto, invita tutte le vittime a denunciare e a non rimanere sole. Mar.Fer.