Stop degrado: torna fruibile il camminamento

PISA

Una zona abbandonata da anni viene completamente riqualificata e consegnata alla cittadinanza. E’ stato recuperato un vecchio camminamento che da via dell’Aeroporto portava fino a via Pardi ( prolungamento di via de Pinedo). Tolti i rovi, una vecchia recinzione e alcuni rifiuti, è stato creato un passaggio pedonale asfaltato e dotato dissuasori in cemento, per impedire l’accesso ai mezzi a motore. Realizzati anche due attraversamenti pedonali collegatii al marciapiede che conduce al terminal dell’aeroporto e al passaggio per via Sant’Agostino; per rendere più sicura e fruibile l’area, oltre all’installazione di tre nuovi lampioni, sono stati posizionati una panchina oltre che ad un idoneo cestino. Durante le operazioni di lavorazione, è stata inoltre realizzata la nuova segnaletica orizzontale e verticale nell’adiacente parcheggio.