Stop cyberbullismo: "Benessere digitale" per studenti e genitori al Teatro di Cascina

Al Teatro Nuovo di Cascina si terrà lunedì 25 marzo la giornata conclusiva di "Benessere Digitale", progetto che offre agli insegnanti delle scuole elementari e medie le risorse e gli strumenti per l’educazione digitale. Un giorno dedicato a genitori e ragazzi per sensibilizzare, grazie a ospiti del mondo dello spettacolo, delle istituzioni, della sanità e tanti altri, su tematiche come cyberbullismo, utilizzo dell’online da parte dei giovani e uso corretto delle tecnologie. "L’obiettivo di Benessere Digitale - spiega Francesco Lamanna, responsabile del Ser.D di Pisa e organizzatore del progetto - è quello di aumentare la consapevolezza dei rischi legati all’uso non controllato di smartphone, approfondire il funzionamento dei social network e il riflesso che tutto questo ha o può avere nelle dinamiche relazionali tra adolescenti, al fine di promuovere in ultima analisi un uso corretto delle tecnologie. Gli strumenti tecnologici sono preziosi ma devono essere al nostro servizio e non il contrario".

La giornata finale sarà aperta dall’intervento dell’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, che introdurrà l’evento, davanti a una platea di studenti e docenti. Seguiranno gli interventi dello psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia e dell’attore e testimonial Paolo Ruffini (nella foto). Oltre 700 studenti del territorio pisano assisteranno poi alla visione del film "Ragazzaccio" diretto proprio da Ruffini con l’obiettivo di raccontare il cyberbullismo ai tempi del Covid e il tema del rapporto adolescenti-adulti ai giorni nostri, con un approfondimento dei risvolti relazionali derivanti dall’utilizzo del mondo virtuale. La proiezione sarà seguita da un dibattito alla presenza del presidente della Fondazione Sipario Toscana, Pier Paolo Tognocchi.

Il secondo momento si svolgerà alle 21, sempre al Teatro di Cascina, con uno spazio di discussione dal titolo "Il Lato Oscuro della Rete", a cui parteciperanno la criminologa Roberta Bruzzone e lo psicologo Giuseppe Lavenia. L’obiettivo è anche in questo caso quello di far riflettere la popolazione adulta sui possibili rischi di un eccessivo e scorretto utilizzo delle tecnologie, approfondendo in particolare le possibili conseguenze per i bambini e per i giovani.

"Il progetto - sottolinea la dottoressa Marta Milianti - ha voluto creare spazi di integrazione tra tutte le figure professionali del servizio pubblico e del privato sociale che operano nella Zona Pisana, che a diverso titolo sono investite dalla tematica del benessere digitale e sarebbe importante poter proseguire il lavoro iniziato per non disperdere le energie profuse in questa prima progettualità".

Un progetto, quello di Benessere Digitale, che risulta sempre più importante vista la mole di persone che ogni anno accedono a internet. I dati sui nuovi utenti del web parlano chiaro e nel solo 2023 sono aumentati di 98 milioni di persone in tutto il mondo, arrivando a toccare la cifra di 5.16 miliardi, secondo le massime autorità mondiali sullo stato della connettività globale. Un numero che corrisponde al 64,4% della popolazione mondiale, quasi i due terzi dell’intero pianeta e che, stando ai dati, supera la soglia di tempo raccomandata online.