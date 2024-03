Statua In ricordo di Lorenzo

Dallo studio a Migliarino al parco della Caffarella, a Roma. È dell’artista Andrea D’Aurizio, nato a Vecchiano e cresciuto a Pontasserchio, la firma sulla statua dedicata a Lorenzo Cuneo, appena inaugurata a 25 anni dalla morte. Era il 23 ottobre del 1998 quando il giovane Lorenzo, 28 anni, romano, perse la vita travolto da un camion mentre cercava di prestare soccorso ad un automobilista in difficoltà sull’autostrada A1. Capo scout Agesci, volontario Caritas, è stato protagonista di molte battaglie e gesti di solidarietà. Una sorta di buon samaritano moderno per il quale è in corso la causa di Beatificazione. Andrea D’Aurizio ha realizzato una scultura in marmo di Carrara alta due metri, posta sopra un basamento di 72 cm sul quale è incisa una poesia - dal titolo "Una melanzana in Paradiso" - scritta dal padre di Lorenzo. Lorenzo viene raffigurato in piedi appoggiato ad un albero, è a piedi nudi e fa il gesto di indicare l’orologio in segno di affrettarsi. "Il padre di Lorenzo mi aveva raccontato un episodio: Lorenzo era pieno di progetti, sembrava impossibile che trovasse il tempo per fare tutto quello che faceva. Amava parlare con chiunque ma poi era solito dire, ad un certo punto, prima di correre via: ’Si è fatta una certa…’. Da lì è nata l’idea dell’orologio". Diplomato all’istituto d’arte "Passaglia" a Lucca, studente dell’Accademia delle Belle Arti a Firenze, Andrea D’Aurizio è uno scultore specializzato in arte sacra figurativa. Numerose sue opere sono ospitate e collocate in giro per il mondo: dalla cattedrale di Memphis fino a Malta e Cipro, dal Duomo di Lucca alla chiesa della Misericordia a Pietrasanta. A Madonna dell’Acqua ha realizzato una statua monumentale in marmo raffigurante san Giuseppe, posta davanti alla chiesa del Santissimo redentore. Dietro alla statua per Lorenzo Cuneo c’è la storia di un’amicizia.

Nel 2021 Andrea D’Aurizio venne, infatti, selezionato per partecipare al concorso per la realizzazione di due sculture in marmo per la cattedrale di Montefiascone. E fu in quella trasferta che Andrea conobbe Dora e Claudio, i genitori di Lorenzo. Un anno dopo la telefonata che ha dato il via progetto, a seguito del furto della statua in bronzo dedicata a Lorenzo. "Ho accettato con piacere ed entusiasmo". L’inaugurazione si è svolta lo scorso 9 marzo, alla presenza delle autorità, della famiglia e di tanti amici. La statua è stata installata a poca distanza dall’area giochi di via Latina, dov’è presente uno degli accessi al parco.

Francesca Bianchi