Star Wars Invasione pisana

di Michele Bufalino

PISA

"May the fourth be with you". La forza scorrerà potente a Pisa il prossimo 4 e 5 maggio, in occasione dello Star Event, l’iniziativa toscana che celebrerà lo Star Wars Day in città, in logge di Banchi. Se siete fan della saga di George Lucas saranno due giorni ricchi di attività, spettacoli e sorprese. L’evento è organizzato da EmPisa Fan Club Star Wars, noto per la sua passione e dedizione alla saga e promette un’esperienza indimenticabile, con il patrocinio del Comune di Pisa. Le Logge di Banchi si trasformeranno in un palcoscenico cosmico, con spettacoli dal vivo, coreografie di duelli con spade laser e una sfilata di personaggi iconici, spazio selfie e per i più giovani, la Scuola Padawan per apprendere i segreti della Forza. Presente anche una straordinaria esposizione di creazioni Lego ispirate all’universo di Star Wars. Gli appassionati potranno unirsi a un epico flash mob con spade laser, una delle attrazioni più attese dell’evento. Tra gli eventi salienti di quest’anno sarà la celebrazione del 25° anniversario di Guerrestellari.net, il primo network italiano dedicato a Star Wars. Per l’occasione, verrà trasmessa una diretta live su grande schermo e sui social, con interviste ai doppiatori italiani dei film originali e ai principali membri del Fan Club. Sarà un’opportunità unica per conoscere i retroscena della saga e incontrare alcune delle voci che hanno dato vita ai personaggi più amati. Coinvolto nell’evento anche LudoSport International, disciplina sportiva riconosciuta dal CSEN che ha origine in Italia dal 2006. LudoSport porta una nuova dimensione al mondo di Star Wars, combinando l’arte del combattimento con spade laser con l’aspetto sportivo e competitivo. Con sedi in Italia, Europa e oltreoceano, LudoSport offre una varietà di tecniche e stili, compresi combattimenti con due spade corte e la spada a doppia lama. Durante lo Star Wars Day, avrete la possibilità di assistere a esibizioni e tornei che mettono alla prova l’abilità e la maestria degli atleti LudoSport. Immancabile il contest Cosplay Star Wars che si svolgerà sabato 4 maggio alle ore 15. Sono invitati tutti i cosplayer a tema a partecipare ad una gara espositiva dinamica di costuming ed interpretazione con i giudici di alto livello. Sono ammessi sia personaggi originali o inediti del mondo Star Wars, sia cosplay di personaggi conosciuti. La partecipazione al contest cosplay è gratuita e aperta a singoli e gruppi previa iscrizione di ogni partecipante, che avverrà in loco dalla mattina di sabato 4 maggio dalle 10 fino alle 14.45.