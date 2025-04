Stanziati dalla Regione 2,5 milioni di euro per i lavori su 4 ponti a Cascina

Cascina, 8 aprile 2025 - Arrivano quasi 2,5 milioni di euro a Cascina per lavori su 4 ponti. È quanto deciso con una delibera presentata nella Giunta della Toscana dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli, per la quale la Regione ha stanziato 31 milioni e 977.000 euro per interventi di consolidamento di 26 tra ponti e viadotti nelle province di Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. “Si tratta – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani - di opere fondamentali per la messa in sicurezza della viabilità su importanti strade regionali. Siamo di fronte ad interventi consistenti anche alla luce degli eventi atmosferici estremi che si stanno susseguendo e che spesso mettono a dura prova, con frane e smottamenti, alcune delle strade maggiormente utilizzate dai cittadini e sulle quali ponti e viadotti rappresentano snodi da salvaguardare, evitando chiusure e lavori d’urgenza”. “Abbiamo accolto – aggiunge l’assessore Baccelli - le richieste più urgenti che ci sono arrivate dagli Enti locali e che riguardano esclusivamente strade regionali. Siamo di fronte ad un numero enorme di viadotti, circa 500, e gli interventi che abbiamo finanziato sono il frutto del censimento capillare che abbiamo condotto insieme alle Province. Si tratta di una ricognizione completa e preziosa per la quale ringrazio gli uffici regionali che l’hanno ultimata. Dopo questo provvedimento cercheremo quindi di intervenire, anno dopo anno, sulle ulteriori necessità”. In provincia di Pisa tutti e quattro gli interventi riguardano il comune di Cascina e sono stati finanziati con un totale di 2 milione e 465 mila euro. Si tratta del ponte con telaio in cemento armato che scavalca il Canale emissario di Bientina sulla strada regionale 206 Pisana – Livornese al Km 38+465 nel comune di Cascina. E’ interessato da un intervento da 1,5 milioni di euro.

Ma non solo, perché con 350.000 euro di interverrà poi sul ponte a travata in travi in acciaio rivestite in calcestruzzo che attraversa il fosso Nugolaio ed è situato sempre sulla regionale 206 Pisana – Livornese al Km 38+630 e ancora nel comune di Cascina. E’ un intervento da 350.000 euro.Scavalca invece il fosso Zambrigiana il ponte a travata in cemento armato situato sulla regionale 206 Pisana – Livornese al Km 39+630 e ancora nel comune di Cascina. Comporta lavori per 385.000 euro. Quello sul ponte a travata in cemento armato lungo la 206 al Km 41+650 che supera il fosso Oratoio nel comune di Cascina richiede lavori per 230.000 euro.