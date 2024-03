Spunta graffito firmato "Exit" sui manganelli

Arte libera per persone libere". È lo slogan presente sul profilo Instagram da oltre 24 mila followers dell’anonimo artista toscano Exit Enter, a cui sarebbe attribuita l’opera comparsa tra martedì e ieri davanti al Liceo Artistico Russoli di Pisa. Il disegno si riferisce chiaramente ai fatti dello scorso 23 febbraio di via San Frediano, giorno in cui il corteo studentesco, che scioperava per la pace in Palestina, è stato caricato dai poliziotti. All’interno del cerchio rosso che fa da "cornice" al graffito, si intravedono due ragazzi stilizzati con lo zaino in spalla che sorreggono un cartello con su scritta la parola "Pace". Davanti a loro si trova l’immagine – anche questa stilizzata – di un poliziotto, con scudo e manganello in mano.