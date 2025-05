Sporting Club: Progetto per la Serie A e Restyling dello Stadio

Oggi prende il via quella che di fatto possiamo considerare come l’ultima settimana della stagione più trionfale degli ultimi 34 anni, ma anche l’introduzione all’annata che segnerà il ritorno dello Sporting Club "al posto giusto in Serie A". Ci attendono mesi da vivere col cuore in gola e gli occhi spalancati di fronte alle novità che l’universo "sconosciuto" della massima divisione ci metterà davanti: i nodi e le questioni da affrontare e sciogliere prima che il pallone torni a rotolare sono molteplici e per questo è opportuno metterli uno in fila all’altro.

PROGETTO SPORTIVO. Tra domani e venerdì Giovanni Corrado, Davide Vaira e Pippo Inzaghi, sotto lo sguardo attento e sempre presente di Knaster e Giuseppe Corrado, si riuniranno per limare gli ultimi dettagli relativi alle linee guida sulle quali imperniare il progetto sportivo della stagione 2025-26. Sabato 31 maggio Inzaghi volerà a Monaco di Baviera per sostenere il fratello Simone nella finale di Champions League, dopodiché scatteranno le ferie fino alla seconda metà di giugno, quando il mister e il suo staff faranno ritorno al quartier generale per riavviare i motori.

CONTINUITÀ E "MARPIONI". La rosa inevitabilmente andrà incontro a un rimodellamento, poiché c’è bisogno di iniettare nello spogliatoio quel quantitativo di esperienza necessario ad affrontare senza eccessivi affanni un campionato del tutto nuovo. Ma l’ossatura della formazione resterà quella capace di riscrivere tutti i record della storia nerazzurra.

PUNTI CARDINALI E CERTEZZE. L’allestimento della rosa sottostarà a dei punti di riferimento ben precisi: nel solco scavato negli scorsi mesi, Inzaghi e la dirigenza andranno a caccia di giocatori capaci di interpretare diversi ruoli all’interno del 3-4-2-1. L’obiettivo sarà quello di essere pronti, com’è accaduto per il torneo appena concluso, a eventuali emergenze o cambi in corsa.

ARENA "SOTTO I FERRI". Anche per lo stadio le prossime saranno settimane storiche. Per la prima volta dal 1989, quando Anconetani intercettò una parte dei fondi stanziati per l’allestimento dei Mondiali di Italia ’90, l’impianto nerazzurro subirà un profondo restyling dalla capienza alla logistica, passando per la sicurezza.

GRANDI CONFRONTI SUGLI SPALTI. Se il 2024-25 passerà agli annali dello Sporting Club come una delle stagioni con la maggior affluenza di pubblico, in relazione alla capienza massima, la prossima stagione si preannuncia ancor più spettacolare. Finalmente anche il settore ospiti dell’Arena risulterà sold out nella maggior parte delle partite: arriveranno tutti gli "squadroni", ma anche realtà che nel tempo si sono consolidate in A come Brescia, Verona, Torino, Genoa.

M.A.