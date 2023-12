"Sportelli digitali. Passa il nostro emendamento"

"Siamo soddisfatti che il Consiglio comunale abbia approvato un nostro emendamento al Documento Unico di Programmazione per sostenere chi è in difficolta con la digitalizzazione. I servizi al cittadino si stanno sempre più digitalizzando e va avanti il processo di dematerializzazione. Questo rischia di diventare un fattore ulteriore di esclusione ed emarginazione di determinate fasce di popolazione". Lo dichiarano i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce. "La nostra proposta - proseguono - prevede l’attivazione di sportelli digitali in convenzione con Caf e patronati per sostenenere chi ha bisogno nell’utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione. È importante che anziani e persone fragili non si trovino disorientati e isolati di fronte all’avanzamento tecnologico e che possano contare su luoghi adibiti e operatori pronti ad aiutarli. La collaborazione con i CAF e i patronati distribuiti capillarmente sul territorio consentirà infatti di fornire un supporto dedicato a chi incontra difficoltà.

Il nostro obiettivo è chiaro: unire tecnologia e inclusione sociale per costruire una comunità più coesa e moderna.

Riteniamo che nessuno debba essere escluso dai benefici della digitalizzazione e questo impegno, se verrà mantenuto dall’amministrazione, è un passo significativo in tal senso. Monitoreremo attentamente ciò che farà l’amministrazione per attuare questo indirizzo da noi proposto e approvato dal Consiglio comunale".