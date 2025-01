“Sport per tutti”: pubblicato il bando per l’assegnazione dei voucher alle famiglie

Pisa, 24 gennaio 2025 – Pubblicato sul sito web del Comune di Pisa il bando “Sport per tutti” promosso dall’amministrazione comunale per promuovere lo sport tra giovani e giovanissimi, tramite l’assegnazione di voucher rivolti alle famiglie che hanno un Isee non superiore a 25mila euro. È possibile presentare domanda fino alle 12.30 del 21 febbraio prossimo, tramite la procedura online presente sul sito web comunale.

“Il Comune di Pisa - dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa - ha messo a disposizione 55mila euro in voucher per sostenere la partecipazione alle attività sportive dei bambini e ragazzi della nostra città. Il contributo, che abbiamo incrementato rispetto agli anni precedenti, è destinato alle famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro e si basa sulla convinzione che lo sport sia fondamentale per la crescita, la socialità e l’apprendimento delle regole. Giunta al quarto anno, l’iniziativa è inclusiva e assicura che tutti i bambini possano praticare sport. Con questa azione, l’amministrazione promuove concretamente il diritto allo sport come strumento di crescita, integrazione e benessere. Offrendo supporto economico, garantisce pari opportunità per tutti, favorendo l’inclusione e lo sviluppo personale. L’iniziativa riflette un impegno a lungo termine, considerando lo sport un diritto universale che arricchisce la comunità e promuove valori di solidarietà e responsabilità”.

BANDO SPORT PER TUTTI. Possono richiedere il contributo i nuclei familiari con bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni non compiuti, residenti nel Comune di Pisa interessati a praticare attività sportive presso i soggetti accreditati al progetto. L’elenco dei soggetti che hanno aderito all’iniziativa e delle discipline che rientrano nel progetto è disponibile nella pagina Servizi online, sezione Sport – Sport per tutti (giovani) 2024-2025. I nuclei familiari devono possedere un Isee valido per l'anno 2024 fino al massimo di 25.000 euro.

L’entità del contributo omnicomprensivo è di 150 euro a bambino, fino ad un massimo di 450 euro a famiglia e viene erogato sulla base della graduatoria stilata in ordine decrescente sulla base della dichiarazione Isee. Qualora, il beneficiario del contributo, non utilizzasse il buono sportivo deve darne tempestivamente notizia via email all’indirizzo [email protected] in modo da dare la possibilità ad altri ragazzi di godere del contributo.

La domanda deve essere presentata tramite il portale area sport compilando l’apposito modulo on line (https://www.comune.pisa.it/Servizi/SPORT-X-TUTTI-per-giovani). Per presentare la domanda occorre essere in possesso di accesso con Sistema Pubblico di Identificazione Digitale: lo Spid deve appartenere al genitore/tutore legale del minore. Il contributo sarà corrisposto direttamente ai soggetti sportivi accreditati a rimborso del voucher - buono sconto che le famiglie ricevono per l’attività sportiva scelta e riferito al bambino residente nel Comune di Pisa, che è risultato beneficiario del contributo. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, o per avere aiuto nella compilazione delle domande on line, è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Pisa: Palazzo Cevoli, via San Martino 108; 050 910988 - 050 910950; e-mail: [email protected].