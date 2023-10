Pisa, 2 ottobre 2023 – Spezia-Pisa si giocherà a Cesena. A comunicarlo è la stessa Spezia Calcio: «Considerato lo stato attuale dei lavori di ristrutturazione del settore Tribuna dello stadio "Alberto Picco" e in seguito ai sopralluoghi della Commissione Provinciale di Vigilanza e dell'Ing. Carlo Longhi, consulente per i criteri infrastrutturali della Lega Serie B, la gara Spezia-Pisa, in programma domenica 8 ottobre alle 16:15, verrà disputata sul terreno dell'Orogel Stadium "Dino Manuzzi" di Cesena». «Così come già avvenuto per la partita disputata in Romagna contro il Brescia - prosegue il comunicato - anche per la gara in questione il Club ha deciso di mettere a disposizione dei propri abbonati un servizio di trasporto gratuito, le cui modalità verranno comunicate in un successivo comunicato». «Infine, considerata l'impossibilità per molti abbonati alla stagione 2023-2024 di poter seguire la squadra guidata da mister Alvini in occasione delle partite casalinghe disputate al "Manuzzi" e il conseguente disagio arrecato in seguito al prolungarsi dell'attesa per il ritorno sul terreno del "Picco", si comunica che sono allo studio misure compensative per tutti i sottoscrittori, le quali verranno comunicate prossimamente».