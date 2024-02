Spettacolo teatrale Il Pelo nell'Uovo di La Ribalta Teatro a Vicopisano

Vicopisano 1 febbraio 2024- Sabato 3 febbraio, alle 21:15 sul palco del Teatro di Via Verdi di Vicopisano andrà in scena Il Pelo nell’uovo di La Ribalta Teatro. Lo spettacolo fa parte della rassegna culturale Le Parole Contano, è organizzato dall’ Associazione The Thing e dal Comune di Vicopisano, con il sostegno del Consiglio Regionale della Toscana. Testo e regia dello spettacolo sono di Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani. Il Pelo Nell’Uovo è una commedia ironica e leggera sul rapporto tra l’essere umano e il cibo. Lo spettacolo è composto da tre scene differenti che si susseguono tra loro come fossero quadri apparentemente a sé stanti. In scena due attori, una tavola, prima vuota poi imbandita, due sedie, un carillon e due tartare. Lo spettacolo esplora la complessa relazione tra l'umanità e il cibo in tre atti distinti: la tavola come luogo sociale e rituale alimentare, la nascita dell'allevamento intensivo a seguito di un errore e un commovente funerale per una tartare. Finti finali intervallano i momenti principali, evidenziando il difficile rapporto umano con la fine e stimolando la riflessione sulle scelte e le responsabilità legate al consumo alimentare. L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Prenotazioni su eventbrite, informazioni su www.comune.vicopisano.pi.it.