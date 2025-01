Spettacolo: Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi al Teatro Verdi con “Amanti”

Pisa, 29 gennaio 2025 – Amanti, la commedia brillante scritta e diretta da Ivan Cotroneo con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi attori protagonisti, sarà in scena giovedì 30 alle 21 al Teatro Verdi. Terzo titolo della Stagione di Prosa che la Fondazione Teatro di Pisa organizza in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, Amanti è una commedia sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, insomma sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Ultimi biglietti disponibili al Botteghino del Teatro e su www.vivaticket.it.

Prima della recita, giovedì 30 alle 18.15, nell’ambito delle Conversazioni in Teatro, Massimiliano Gallo, Fabrizia Sacchi e la Compagnia degli attori di Amanti incontreranno il pubblico nel Ridotto, introdotti da Alessandro Lazzarelli, docente di Psicologia dell'Università di Pisa. L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Ivan Cotroneo, celebre firma televisiva e cinematografica, qui al suo debutto alla scrittura e regia teatrali, regala al pubblico un racconto spassoso e moderno, “pieno di tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita”. “I temi di Amanti – spiega il regista - mi appartengono da sempre. Nei miei romanzi, nei film, nelle serie televisive che ho scritto e diretto, il confronto tra il maschile e il femminile, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore hanno sempre avuto grande spazio, nel tentativo di raccontare l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose”.

Nel cast di Amanti anche Orsetta De Rossi, Eleonora Russo, Diego D’Elia. Le scene portano la firma di Monica Sironi, i costumi di Alberto Moretti, le luci di Gianfilippo Corticelli. Amanti è una produzione Diana Or.I.S.

LA STORIA. È settembre. Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta nell’atrio di un palazzo borghese. Le porte dell’ascensore si aprono: lei sta andando via, lui deve salire. Claudia si accorge di avere dimenticato un fazzoletto e risale con Giulio. La loro destinazione coincide: è lo studio di un’analista, specializzata in problemi di coppia. Si presentano stringendosi la mano. È il loro primo contatto fisico.

Entrambi sono sposati: Giulio ha una moglie e tre figli, Claudia un marito più giovane con cui sta cercando di avere un bambino. Claudia e Giulio si vedono regolarmente e si dicono che è solo sesso, avventura, evasione. Che non fanno male a nessuno. Che quello spazio non c’entra con le loro vite reali. Ma può essere davvero così quando due persone si incontrano ripetutamente e pretendono di controllare sesso e amore?

Amanti segue la storia della relazione di Giulio e Claudia, intervallando i loro incontri in albergo con i dialoghi che ciascuno di due ha con la dottoressa. La loro storia si dipana fra gli incontri a letto e le verità o le menzogne che contemporaneamente raccontano all’analista. Una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi, finte presentazioni, menzogne, prudenza e anche guai evitati per miracolo. Fino a quando qualcosa stravolge tutti gli equilibri.